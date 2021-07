Sénégal: Conservation de la biodiversité, changements climatiques, restauration des habitats... - 413 nouvelles recrues pour relever les défis de la protection de l'environnement

Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a démarré la formation de ses 413 nouvelles recrues des Parcs nationaux, des Eaux et Forêts et des Aires marines communautaires protégées. La cérémonie de lancement s'est tenue hier, jeudi 1er juillet 2021, dans les locaux dudit ministère, sis au Parc de Hann. Présidé par le ministre Abdou Karim Sall, la cérémonie a vu les nouvelles recrues être invitées à faire preuve de rigueur et de détermination pour leur formation et pour leur fonction de nouveaux agents environnementaux

La disponibilité limitée des ressources naturelles et la dégradation des écosystèmes constituent, aujourd'hui, des préoccupations majeures par rapport au devenir de l'humanité. En effet, malgré l'importance de leur contribution à l'économie, 60% des services vitaux fournis à l'homme par les écosystèmes se détériorent, selon le rapport publié par la Plateforme Intergouvernementale Scientifique et Politique sur la Biodiversité et les Services éco systémiques.

Pis, au niveau national, environ 34% des terres de notre pays sont actuellement confrontés à la dégradation. Et pour relever ces défis, d'importants efforts ont été déployés à la hauteur de l'ampleur de ces phénomènes, à en croire les autorités en charge de la protection de l'environnement.

Et c'est dans cette mouvance que le ministre de l'Environnement et du Développement durable a présidé la cérémonie de lancement de la formation de 413 nouvelles recrues des Parcs nationaux, des Eaux et Forets et des Aires marines communautaires protégées. Cette cérémonie qui constitue un moment important dans l'agenda du ministère, s'est déroulée hier, jeudi 1er juillet 2021, dans les locaux dudit département sis au Parc de Hann.

Le ministre Abdou Karim Sall a rappelé les différentes réalisations en faveur de a protection de l'environnement depuis le début du mandat du chef de l'Etat Macky Sall, en 2012. «(... ) Entre 2012 et 2020, six (6) nouvelles Aires marines communautaires protégées (AMP) ont été créées, en plus du renforcement du corpus juridique et du classement inédit, depuis plus de 50 ans, de neuf (9) nouvelles forêts», a rappelé le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Ces différentes actions viennent renforcer l'opérationnalisation de «l'initiative majeure» de PSEVert lancé par le président de la République.

Le sieur Sall a invité les nouvelles recrues à faire preuve de «rigueur et une totale implication» pour un bon déroulement de la formation qu'ils vont subir. Il leur a aussi énuméré les défis à savoir «la conquête et la conservation de la biodiversité, la lutte contre les changements climatiques, la restauration des habitats dégradés», qu'ils devront relever dans leur carrière de jeunes agents. Le ministre a aussi annoncé que 200 autres recrutements sont en cours.