Cameroun: Musique - J Money 103 dans le « Game »

Le rappeur camerounais a présenté son tout premier album de 13 titres intitulé « Revival », le 30 juin dernier à Yaoundé.

« Revival », album de l'artiste J Money 103 est taillé pour les passionnés de hip hop. Cet opus de 13 titres est le premier de son auteur. Au cours d'une rencontre organisée le 30 juin dernier à Yaoundé, à l'attention des médias et du grand public, le jeune rappeur a tenu à montrer sa détermination à embrasser la musique. Ce produit de J Money 103 est un mélange de plusieurs inspirations sonores, notamment l'afro-pop, le hip hop et le R&B. On y retrouve des titres comme « Stero », « 2020 », « My Tribe », « Nègre et beau », « Marie Ngombe », « My Heros », « Dorénavant », entre autres. L'artiste rend hommage aux parents, notamment à travers les titres 8 et 9, respectivement intitulés « Daddy » et « Je t'aime ».

L'album « Revival » est fourni de sonorités et de thématiques locales. A titre d'illustration, « Marie Ngombè » fait allusion à cette demoiselle, effigie du billet de 10 000 F. Un hommage particulier, à la camerounaise, pour saluer l'importance de l'économie nationale. D'un autre point de vue, J Money 103 entend à travers ce titre partager les valeurs du travail, de création des richesses, entre autres. « Ce titre est adressé aux jeunes afin qu'ils s'engagent à travers des valeurs républicaines », relève l'artiste. L'album « Revival » est un couronnement de nombreuses années de dur labeur, de persévérance et d'abnégation. Bref, « c'est une longue histoire qui a permis l'aboutissement de ce précieux sésame », tel que le rappelle l'artiste.

Le choix du style musical émane d'une passion. Depuis son enfance, J Money 103 est façonné à la musique hip hop. Un amour qui le pousse à s'aventurer vers la profession, mais sans succès, malheureusement, parce qu'il devrait en même temps poursuivre les études scolaires. Dans la quête du savoir, J Money 103 ne lâche pas prise. Quelques années plus tard, il commence à côtoyer des artistes auprès de qui, il présente des projets. Il réussit alors à peaufiner quelque chose d'éminent et à décider enfin de se lancer dans le Game. « J'ai choisi le hip hop parce qu'il est le seul véhicule qui a toutes les autres différentes composantes et réunit plusieurs beats. Je ne suis pas catégorisé comme rappeur. Je suis un artiste et j'arrive à faire des sauts dans ces différents styles de musique pour vous offrir ce que vous avez aujourd'hui », a déclaré celui qui enregistre sa première chanson en 2011. De son vrai nom Johan Asiel Longe, l'artiste J Money 103 est également auteur-compositeur, concepteur, producteur, créateur de mode, homme d'affaires et entrepreneur. Il est âgé de 27 ans.