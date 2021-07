Sénégal: Durabilité des ressources en eau du pays - Le schéma directeur en phase d'élaboration

La Direction de la gestion et de la planification des ressources en eau (DGPRE) du ministère de l'Eau et de l'assainissement a lancé les travaux d'élaboration d'un Schéma directeur d'aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE). L'atelier a été ouvert par le ministre Serigne Mbaye Thiam.

L'eau est aujourd'hui un enjeu stratégique pour les états. Dans un contexte marqué par sa raréfaction et la demande croissante liée au croît démographique, les Etats sont dans les stratégies pour sa gestion efficace et durable. C'est ce cadre que le Sénégal a lancé les travaux d'élaboration de son Schéma d'aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE).

Un outil de planification et d'aide à la décision. « Le contexte de précarité de la ressource couplé à l'augmentation de la demande en eau pour le développement économique du pays nécessite donc la recherche et le maintien d'un équilibre durable entre les ressources et les besoins, à travers une planification judicieuse et concertée des ressources en eau », a rappelé le ministre Serigne Mbaye Thiam.

En effet, selon le Directeur de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau, Niokhor Ndour, les ressources eaux douces disponibles sont estimées à 31 milliards de m3, compte non tenu des nappes aquifères. Afin de parvenir à cette gestion saine, le gouvernement du Sénégal s'est engagé dans une politique de Gestion Intégrée des Ressources en Eau, en adéquation avec les recommandations du sommet de Rio 1992. C'est ainsi qu'un Plan d'Actions de Gestion intégrée des Ressources en Eau (PAGIRE) subdivise le territoire en unités de gestion et de planification pour assurer une gestion équitable et rationnelle des ressources en eau. Ces unités sont des territoires qui présentent une certaine homogénéité sur le plan hydrologique.

Ainsi, on retrouve dans ce plan d'actions cinq (5) Unités de Gestion et de Planification (UGP) subdivisés en 28 Sous-UGP. C'est « dans la continuité de la mise œuvre du PAGIRE que le ministère a initié l'élaboration d'un Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) pour chacune des Unités de Gestion et de Planification dans le cadre du Projet Eau Assainissement en Milieu Rural (PEAMIR) financé par la Banque Mondiale » a expliqué le ministre. Avec une telle organisation, à terme, l'Etat vise à assurer une valorisation responsable et efficiente de l'eau tout en garantissant sa protection et sa durabilité. C'est l'ambition que se donne le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux pour qu'on puisse parvenir à réaliser le passage « du mode de gestion jusque-là inadéquat et peu durable des ressources en eau vers un mode de gestion structuré et discipliné autour de l'eau et fondé sur les principes et règles de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) », a souligné Serigne Mbaye Thiam.

Selon les projections en 2030, le Sénégal comptera 22.326000 habitants et en 2050, ce chiffre sera de 38.990.000. Cet outil de planification devra permettre à l'Etat d'assurer une meilleure maitrise et une meilleure qualité de l'eau ainsi que sa protection afin que les générations futures puissent profiter des ressources en eau. Le représentant de la Banque Mondiale, Oumar Diallo, a promis l'accompagnement de l'institution qui est déjà impliquée dans le PEAMIR (Projet Eau Assainissement en Milieu Rural). Un projet dans lequel elle a mis 70,5 milliards de frs pour améliorer l'accès à l'eau en milieu rural et semi-urbain