Sénégal: Terres du domaine national, Magal, Gamou et certaines professions de droit - L'antre du blanchissement de capitaux

Les trafiquants de capitaux utilisent la terre du Domaine national ou certaines professions pour exercer leurs activités. Les événements religieux sont également des occasions dont ils profitent.

La présidente de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), Ramatoulaye Gadio Agne, et le président de la Chambre des notaires, Alioune Kâ, sont revenus sur ces pratiques qui constituent des obstacles à la lutte contre le blanchiment des capitaux. Ils ont pris part hier, jeudi 1er juillet 2021, à l'atelier de renforcement du notariat sénégalais dans la mise en œuvre de ses obligations en matière de LBC/FT, organisé par la Chambre des notaires et le projet européen OCWAR-M.

Plusieurs secteurs d'activités servent de niches au blanchiment de capitaux. La présidente de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), Ramatoulaye Gadio Agne est revenue hier, jeudi 1er juillet 2021, lors d'un atelier de renforcement du notariat sénégalais dans la mise en œuvre de ses obligations en matière de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT).

Selon elle, l'évaluation nationale des risques réalisée à 2017 est arrivée à la conclusion que le transfert d'argent, l'échange manuel, le secteur immobilier, la monnaie électronique, certaines professions du droit notamment notaire, avocat, expert-comptable sont des axes très prisés par les blanchisseurs de capitaux. Le président de la Chambre des notaires, Alioune Kâ, y ajoute les terres du Domaine national. «C'est d'une importance capitale d'immatriculer les terres pour assurer la traçabilité des opérations, que ça soit financières comme immobilières. L'un des domaines de prédilection des trafiquants financiers porte sur l'immobilier», regrette-t-il.

Aliou Kâ d'ajouter «que la majorité des transactions immobilières ne passe pas par nos offices (cabinets de notaire) puisqu'elles portent sur les terres du Domaine national ; ce qui ne devait pas avoir lieu. Le domaine national est inaliénable et imprescriptible. Malheureusement, par le biais d'artifices juridiques, ces transactions se font sous la forme de cession d'impenses qui, quelques fois, n'existent même pas et qui permettent à des personnes d'entretenir des activités illicites portant sur des remises de fonds contre ces terres et, évidemment, ces opérations passent comme lettre à la poste».

La faible possibilité de contrôle du flux financier augmente les chances de blanchir des capitaux dans ce secteur. «Comme les collectivités décentralisées n'ont pas des moyens, des capacités et les compétences techniques pour faire les vérifications, c'est une niche absolue de blanchiments d'argents», déplore toujours Alioune Kâ. La circulation monétaire en espèce fait qu'aussi le contrôle des flux financier est difficile, continue-t-il.

«Dans notre pays, la bancarisation de nos populations n'est pas effectif, liée à beaucoup de difficultés. Les gens préfèrent garder leur argent. Il y a aussi un manque de sanctions et une défaillance vers ces effets de payements. Il y a beaucoup d'émissions de chèque sans provision. Les flux financiers se font main à main. Ce sont des éléments propices à ce blanchiment d'argents. Il y a également les grands événements religieux comme le Magal et le Gamou qui sont des portes d'entrées de ces activités de blanchiment. Des milliards circulent et on ne sait pas toujours leur provenance», fait-il remarquer.