Sénégal: Ordre et sécurité publique, terrorisme, coupe de bois, trafic de drogue et vol de betail - Le général Moussa Fall sur tous les fronts...

L'installation du nouveau Haut Commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire s'est déroulée hier, jeudi 1er juillet à la caserne Samba Dierry Diallo de Colobane.

C'est en présence du ministre des Forces Armées, Me Sidiki Kaba, et des différents corps de la Gendarmerie nationale. Le successeur, à la tête de la Gendarmerie, du Général de Corps d'Armée Jean Baptiste Tine, a décliné «ses» défis qui sont relatifs à la sécurité et l'ordre, la lutte contre le terrorisme, la coupe illicite de bois, le trafic de drogue et d'armes, l'insécurité routière et le vol de bétail et son ambition qui est de «bâtir une Gendarmerie professionnelle».

«Sans ordre républicain, il n'y a ni sécurité ni liberté. Cet ordre, ce sont les Forces de défense et de sécurité qui l'assurent. Et la Gendarmerie fait partie intégrante des Forces de défense et de sécurité, chargées de veiller sur les institutions républicaines et la stabilité de l'Etat». C'est le Général de Division Moussa Fall, nouveau Haut-commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire qui dévoile ainsi un pan de sa mission et les défis à relever à la tête de la maréchaussée. Il s'exprimait lors de son installation officiellement dans ses nouvelles fonctions, par le ministre des Forces Armées, Me Sidiki Kaba, hier, jeudi 1er juillet 2021, à la caserne Samba Dierry Diallo de Colobane. Il remplace à ce poste le Général de Corps d'Armée Jean Baptiste Tine.

En ces moments où le sentiment d'insécurité gagne de plus en plus les populations, avec les violences de tous ordres, sans compter la coupe illicite de bois notamment en Casamance, le vol de bétail qui continue d'appauvrir surtout les ruraux et le regain du trafic de drogue, le Général de Division Moussa Fall a prononcé un discours guerrier devant les nombreuses autorités, personnalités militaires et civiles présentes, promettant de relever tous les défis.

Pour cela, il s'appuiera sur le positionnement et le rôle de la Gendarmerie au sein de la République. Ainsi a-t-il annoncé la «déconcentration» du Commandement opérationnel au profit des deux principales Subdivisions d'armes et des Légions de Gendarmerie territoriale. La finalité de cette trouvaille, c'est le «renforcement de la confiance et le recul des violences ainsi que des incivilités, dans notre zone de responsabilité», a-t-il déclaré.

«Aussi, tous les échelons opérationnels devront-ils s'attaquer résolument aux violences urbaines et rurales, au vol de bétail, à la coupe illicite de bois, à l'extrémisme violent, à la criminalité transfrontalière organisée, à la cybercriminalité, au trafic de drogue et d'armes, à l'insécurité routière, mais aussi et surtout, concourir à faire de notre pays un sanctuaire à l'abri de la menace terroriste», a martelé le Haut Commandant de la Gendarmerie nationale.

Pour le Général Moussa Fall, la stratégie d'action, pour répondre aux attentes des populations et des autorités, va s'appuyer sur «la prévention, l'anticipation, la détection et l'intervention». C'est pourquoi il a fait part de sa décision de renforcer les chaînes de Commandement, en leur donnant les moyens humains et matériels, pour leur permettre d'exercer pleinement leurs fonctions.

«Ces aménagements s'accompagneront de la montée en puissance du Centre de renseignement et des Opérations de la Gendarmerie nationale (CROGEND) et du Centre d'anticipation et de prévention (CAP), par le relèvement qualitatif et quantitatif de leurs ressources humaines, de leurs infrastructures et de leurs moyens techniques et matériels. La préparation opérationnelle sera, pour moi, un point d'attention majeur afin de privilégier la spécialisation», a-t-il détaillé. Non sans engager les Commandants de Subdivisons d'armes à faire de la formation, de l'entraînement et de la gestion des ressources humaines, placées sous leurs ordres, leur priorité.

«BATIR UNE GENDARMERIE PROFESSIONNELLE, BIEN VEILLER SUR LESINSTITUTIONS ETLA STABILITE DEL'ETAT... »

En outre, le Haut Commandant de la Gendarmerie et Directeur de Justice militaire a décliné ses ambitions pour ce corps. Il s'agit de «bâtir une Gendarmerie professionnelle». «Face à un contexte stratégique caractérisé par l'imprévisibilité et le recours systématique à une violence aveugle qui nourrissent l'inquiétude et la peur chez nos concitoyens, mon ambition est de bâtir une Gendarmerie professionnelle, ancrée dans les valeurs au cœur des institutions républicaines avec un personnel fier et motivé, dont les capacités morales sont à la hauteur des défis qui les attendent», a-t-il dit.

Le Général Fall reste convaincu que l'ambition de bien veiller sur les institutions républicaines et la stabilité de l'Etat doit se «bâtir autour d'une vision claire et inclusive». Mieux, a-t-ilrelevé, «ma conviction profonde est que seule la conjugaison de nos efforts nous permettra d'obtenir la synergie nécessaire pour atteindre l'efficacité. Il m'incombe la responsabilité de tracer un nouveau cap et de dessiner une feuille de route claire, cohérente et pragmatique prenant en compte les priorités pourles années à venir».

«...ET RASSURE DELA PROTECTION JURIDIQUE DESES HOMMES»

Étant aussi le Directeur de la Justice militaire, le Général Moussa Fall a rassuré de la protection juridique de ses hommes, si dans l'exercice de leurs fonctions ou missions, ils sont confrontés à l'appareil judiciaire. «Je m'engage à fournir à tous les gendarmes la protection juridique qu'ils sont en droit d'attendre de l'illustration, lorsqu'ils sont confrontés à l'appareil judiciaire, dans l'exercice de leurs missions souvent périlleuses», a réconforté le sieur Fall.

Venu présider cette cérémonie, le ministre des Forces Armées, Me Sidiki Kaba, a félicité et réitéré sa confiance au nouveau Haut Commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire. «J'ai la conviction profonde que vous saurez maintenir la Gendarmerie nationale dans cette tradition d'excellence qui est la sienne et la préparer aux défis du futur», a déclaré le ministre des Forces Armées.

HAUT COMMANDEMENT DE LA GENDARMERIE : PROFIL DU GENERAL MOUSSA FALL

Le Général de Division Moussa Fall, a été nommé patron de la Gendarmerie nationale, avec effet immédiat, le jeudi 17 juin 2021. «A compter du 17 juin 2021, le Général de Division Moussa Fall, précédemment Haut Commandant en second de la Gendarmerie nationale et sous-directeur de la Justice militaire, est nommé Haut Commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire, en remplacement du Général de Corps d'Armée Jean Baptiste Tine», informait le Décret n°2021-829 portant nomination du Haut Commandant de la Justice militaire et Directeur de la Justice militaire pris le président Macky Sall, le même jour, à Matam, où il poursuivait sa tournée économique dans les régions du Nord (Saint-Louis et Matam) du Sénégal, du 12 au 19 juin.

L'ancien numéro 2 de la Gendarmerie nationale était aussi gouverneur du Palais de la République. Il a également dirigé la Gendarmerie territoriale, avant de devenir le commandant en second de cette institution. Crédité d'une riche carrière de 33 ans au sein de la Gendarmerie, il a dirigé plusieurs compagnies dont celles de Ziguinchor, Thiès, Dakar et la Légion Ouest. Le général Moussa Fall a aussi été à la tête de la Section de recherches de la Gendarmerie nationale. Le Général de Division Moussa Fall est Officier dans l'Ordre du Mérite et Officier dans l'Ordre National du Lion du Sénégal. Au titre des décorations étrangères, il est Officier dans l'Ordre National du Mérite français.