Sénégal: Anniversaire de Sud FM - 27 ans au service des populations

Hier, jeudi 1er juillet, la radio Sud Fm, a soufflé ses 27 bougies. Créée en 1994, Sud Fm, la première radio privée du Sénégal, a su tisser des liens indéfectibles avec ses auditeurs au fil des années. «Plus d'un quart de siècle au service des populations, donc, nous sommes à l'écoute d'où le nom de Sud Fm Sen Radio.

27 ans d'informations fiables et vérifiées parce que nous sommes une radio d'informations. L'information, c'est notre crédo, notre label connu et accepté de tous », a déclaré le directeur général de la radio Sud Fm, Baye Oumar Guèye. Au cours de ses 27 ans d'existence, plusieurs évènements ont marqué la radio Sud Fm. « Je n'en retiens qu'un seul même si beaucoup d'évènements fourmillent encore dans mon esprit mais le slogan «Sud Fm la radio des grands évènements». Ça, les populations l'attestent, une radio des grands évènements en plus de la couverture quotidienne de l'information», a dit Baye Oumar Guèye.

En effet, la pandémie de la covid-19 a bouleversé tous les secteurs d'activités et Sud Fm n'a pas été épargnée. Toutefois, selon son directeur général, «la radio maintient le cap surtout durant cette période difficile».

Pour Baye Oumar Guèye, le secret de Sud Fm reste le « travail et seul le travail ». Pour que Sud Fm soit encore plus proche des populations, les ambitions ne manquent pas pour son directeur général. Il annonce « l'arrivée de nouveaux émetteurs pour les localités de Sédhiou, Kolda, Matam, Dagana et Richard-Toll ». Ce qui se fera dans les prochains jours, a précisé Baye Oumar Guèye. Non sans souligner une « autre innovation dans les programmes». « Vous constaterez beaucoup de productions et en plus du digital, une grande présence dans la toile à travers les canaux digitaux », dira le directeur général de Sud Fm.

Cette année, la célébration de l'anniversaire de Sud Fm s'est déroulée sans son président Feu Babacar Touré décédé le 26 juillet 2020. Occasion, pour Baye Oumar Guèye de lui rendre hommage ainsi qu'aux autres disparus et au personnel du Groupe Sud Com particulièrement celui de la radio.