Ile Maurice: Covid-19 - Vallée-des-Prêtres zone rouge, des permis pour Chitrakoot

Avec 17 cas positifs de Covid-19 détectés à Vallée-des-Prêtres, cette région a été décrétée zone rouge à compter de 20 heures en ce vendredi 2 juillet. Ces personnes sont liées au cluster de Terre-Rouge (morcellement Foondun), également en zone rouge.

Au total, depuis le 29 juin, 48 personnes de ce cluster ont été testées positives, dont 13 dans ce village, les 17 de Vallée-des-Prêtres, dix à Cité-Martial et quelques-unes à Coromandel, Port-Louis et Vallée-Pitot. C'est ce qu'a déclaré Kailesh Jagutpal lors du point de presse du National Communication Committee sur le Covid-19.

Les autorités soupçonnent que le point de départ de cette contamination soit un mariage. Le premier découvert est un personnel d'un centre de quarantaine. La famille de Terre-Rouge a ensuite fait des self-tests.

Le Deputy Commissionner of Police, Krishna Jhugroo, a expliqué les modalités de la zone rouge de Vallée-des-Prêtres. Les frontières seront le Priest Peak et la rivière Lataniers en parallèle, ainsi que le croisement des rues Queen Elizabeth et Bernardin de St-Pierre d'un côté, et la rue Paul et Virginie de l'autre. Il y aura des barrages routiers et des check points.

Les habitants de Chitrakoot, qui ne sont pas en zone rouge, devront avoir un permis spécial, car ils devront passer par Vallée-des-Prêtres. Pour avoir accès à la rue Queen Elizabeth, ils devront dévier par la rue Marcelin.

Auto-isolement pour les double-vaccinés

Par ailleurs, le Dr Kailesh Jaugutpal a précisé que les personnes en contact avec un cas positif qui ont fait deux doses de vaccins peuvent faire la quarantaine en auto-isolement, à condition d'avoir les aménagements pour être séparés des autres membres de la famille. Si ce n'est pas le cas, ces personnes ayant deux doses peuvent aller en quarantaine sept jours et ensuite, si le test est négatif, faire les autres sept jours en isolement à domicile.