Tunisie: Crise sanitaire - Report des présentations des créations de Tawassel 2020-2021

L'association Hayyou'Raqs a annoncé dans un communiqué le report des présentations des créations de Tawassel 2020-2021 dans les maisons de la culture partenaires (Bab Souika, Jbal Jloud, Mégrine, Hammam-Lif et Hammam-Chott) prévues les 3 et 4 juillet 2021.

Cette décision intervient à la suite de l'aggravation de la situation épidémiologique à l'approche de l'événement privilégiant ainsi la santé des artistes, des jeunes des maisons de la culture, du public et de toute l'équipe de travail.

Cependant, un événement en ligne sera organisé du 7 au 11 juillet 2021 dont les détails seront annoncés dans les prochains jours.

Le projet Tawassel piloté par l'association Hayyou'Raqs a vu le jour grâce à Tfanen Tunisie Créative, projet d'appui au renforcement du secteur culturel, financé par l'Union européenne dans le cadre du programme d'appui au secteur de la culture en Tunisie (Pact) du ministère des Affaires culturelles, en collaboration avec le réseau Eunic (Instituts culturels nationaux de l'Union européenne) mis en œuvre par le British Council.

L'idée de ce projet, dont le but est de porter une réflexion sur la création chorégraphique, est de permettre aux jeunes chorégraphes tunisiens d'obtenir une formation courte sous forme d'un tutorat chorégraphique. L'objectif final consiste en la création d'œuvres, nées de la rencontre entre de jeunes chorégraphes et danseurs amateurs des maisons de culture partenaires.

Depuis sa création en 2014, l'association tunisienne élabore ses projets autour de deux axes principaux : la recherche de leviers pour le développement des métiers de la danse d'une part et le processus inclusif. Cela permettra à de jeunes chorégraphes et danseurs de questionner leur art en compagnie d'autres artistes.

En outre, le projet «Tawassel» ambitionne à travers des réflexions transversales et complémentaires à ouvrir des perspectives, des espaces imaginaires. Ce qui pourrait affirmer artistiquement une esthétique où l'identité est vécue comme une promesse d'ouverture. Mais aussi de porter un plus en avant la réflexion sur le devenir artistique, l'impact social et culturel des métiers de la danse et de l'art chorégraphique en Tunisie.

Créée en 2014, l'association Hayyou'Raqs souhaite contribuer à la promotion et la valorisation de l'art de la danse en proposant des projets de sensibilisation, de formation et de création en Tunisie, et ce, en favorisant les rencontres et échanges internationaux.