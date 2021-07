Tunisie: Vente du mouton de l'Aid à partir de vendredi prochain - Les prix s'annoncent élevés

Tarak Ben Jazia, président-directeur général de la société Ellouhoum, déclare que la vente du mouton de l'Aïd El Idha va démarrer vendredi 9 juillet prochain au siège social de la société, sis à El Ouardia, à Tunis. C'est une occasion pour acheter un mouton de sacrifice pour l'aïd El Idha même si les prix sont, cette année, élevés.

Près de 8.000 moutons seront disponibles au siège de la société Ellouhoum, à l'occasion de l'aïd. Deux points de vente seront ouverts dans les locaux de la société Ellouhoum. Les affiliés des amicales et entreprises pourront payer en quatre mois le prix du mouton acheté.

Par ailleurs, l'abattoir de la société sera ouvert aux consommateurs le jour même de l'aïd à des prix symboliques, sous le contrôle des services vétérinaires. L'abattage dans ces abattoirs est avantageux dans la mesure où il sera possible d'effectuer l'opération du sacrifice dans des conditions d'hygiène et de propreté impeccables. Mieux encore, la société va ouvrir des étables pouvant accueillir, jusqu'au jour de l'aïd, les moutons contre un montant de 4 dinars par jour pour les citoyens ne disposant pas d'espace permettant de les garder.

C'est une opportunité offerte aux consommateurs pour préserver l'environnement propre et éviter de polluer les jardins publics et les squares en promenant le mouton durant toute la journée. C'est que plusieurs citoyens habitent dans des appartements et n'ont pas un espace adéquat pour garder leur mouton. Autant le confier aux étables mises à la disposition des citoyens.

Des prix en évolution continue

L'achat du mouton est un rite pour plusieurs familles tunisiennes qui ne peuvent pas fêter l'aïd sans avoir acheté la bête du sacrifice, quitte à payer le prix fort.

En fait, le prix des moutons en Tunisie ne cesse d'évoluer d'une année à l'autre compte tenu de la baisse enregistrée au niveau du cheptel.

Les éleveurs profitent de cette opportunité pour vendre le maximum de têtes ovines au prix fort.

Les intermédiaires (gacharas) se frottent également les mains et font des affaires juteuses en bénéficiant d'une marge bénéficiaire confortable.

C'est aux consommateurs de bien choisir les lieux de vente et d'éviter de se rendre dans les espaces ouverts où la spéculation bat son plein.

L'idéal serait de se rendre dans les points de vente agréés où la vente se fait au kilo. L'animal est pesé devant l'acheteur en toute transparence.

Il a droit en plus à une facture en bonne et due forme. Le consommateur peut ainsi éviter d'être victime d'une opération de spéculation et économiser quelques dinars.

La société Ellouhoum a pris ses dispositions pour bien servir les consommateurs en utilisant des moyens de pesage agréés et conformes à la réglementation en vigueur.