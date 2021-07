Tunisie: Salon international de l'agriculture, du machinisme agricole et de la pêche - Mobilisation pour la sécurité alimentaire

La manifestation Simap aura lieu du 26 au 31 octobre 2021 au Palais des expositions du Kram avec présentation du village agricole intelligent et la stratégie de digitalisation du secteur.

M. Mohamed Fadhel Kraiem, ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche par intérim, a présidé, mardi 29 juin 2021, en compagnie de M. Abdelmajid Ezzar, président de l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche, une cérémonie pour annoncer officiellement la 15e session du Salon international de l'agriculture, du machinisme agricole et de la pêche (Simap) sous le patronage du Président de la République. La manifestation aura lieu du 26 au 31 octobre 2021 au Palais des expositions du Kram.

Lors de son allocution, le ministre a rappelé que l'agriculture constitue la solution dans la mesure où il a relevé au cours de 2020 sa capacité à assurer la sécurité alimentaire pour notre pays dans un contexte marqué par la Covid qui a eu des impacts négatifs sur l'économie tunisienne et tous les secteurs. Le secteur agricole a pu résister face à cette pandémie enregistrant, au contraire, une croissance de 4,4% en comparaison avec la décroissance de l'économie tunisienne estimée de 8,8%.

Une vision prospective

Dans ce contexte, le ministre a appelé les parties intervenantes à élaborer une vision prospective en vue de développer l'agriculture. Ainsi, on aura une vision claire pour promouvoir le secteur qui a plusieurs défis à relever dont ceux qui concernent les changements climatiques, l'effet de serre, la rareté de l'eau, la bonne gestion et la gouvernance dans plusieurs filières agricoles, la qualité des produits et le rendement...

L'orateur a indiqué que le secteur agricole est riche et nécessite la mobilisation de toutes les capacités dans les secteurs public et privé ainsi que la société civile, et ce, pour relever lesdits défis et identifier les solutions appropriées. S'agissant de la digitalisation du secteur, le ministre a indiqué qu'elle sera faite, comme l'année dernière, avec comme partenaire le ministère de la Technologie et de la Communication. Par ailleurs, l'Utap sera un partenaire dans le village agricole intelligent (Agritech Village Tunisia) qui se tiendra au cours du salon.

De son côté, M. Abdelmajid Ezzar a souligné qu'à travers la 15e édition de ce salon, on va s'orienter vers la digitalisation du secteur agricole et le développement de l'agriculture biologique et l'agriculture intelligente.