Egypte: Augmentation du nombre de touristes en Egypte depuis début 2021

Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Khaled El-Anany a fait état d'une amélioration graduelle de la performance du tourisme égyptien depuis la reprise du mouvement du tourisme tout en soulignant l'augmentation du nombre de touristes en Egypte depuis début 2021 avec 525 mille touristes en avril dernier soit 50% du nombre enregistré en 2019.

M. El-Anany a tenu ces propos lors de sa participation en tant qu'orateur principal à la table ronde organisée en visioconférence, par l'Association NUMOV( German Near and Middle East Association) à Berlin sous le thème "Égypte" en présence de l'ambassadeur d'Égypte en Allemagne et le chef de l'Association allemande des voyagistes « La Deutscher Reiseverband » (DRV), et plus de 50 représentants des fédérations des chambres du tourisme et de voyages et des grands tours opérateurs.

M. El-Anany a passé en revue les importants efforts déployés par l'État égyptien pour contrer les répercussions de la pandémie du coronavirus afin d'assurer la sûreté du personnel du secteur touristique soulignant que la vaccination des travailleurs de ce secteur aux gouvernorats de la Mer Rouge et du Sinaï du sud serait terminée fin juin courant et que des campagnes de vaccination sont en cours aux autres gouvernorats touristiques comme Louxor, Assouan, Le Caire et Alexandrie.

Le ministre a mis également en exergue les démarches entreprises en matière d'infrastructure touristique dont l'inauguration des nouveaux hôtels et stations balnéaires, des cités touristiques avec entre autres El-Galala, la nouvelle El-Alamein, des nouveaux musées et projets antiques en sus de la mise en place d'un réseau de routes et de voies ferrées pour lier les divers gouvernorats égyptiens.

Il s'agit de la deuxième visite effectuée par M. El-Anany à Berlin après la crise du coronavirus pour relancer le tourisme allemand en Égypte et ce de concert avec l'ambassadeur d'Égypte en Allemagne.