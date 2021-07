Sénégal: Projet d'aménagement de 30 hectares - La BgfiBank octroie un financement de 30 milliards de FCfa à la Cdc

Le mardi 29 juin 2021, la Caisse des dépôts et consignations (Cdc) a signé avec BgfiBank Sénégal et BgfiBank Côte d'Ivoire, deux filiales du Groupe bancaire gabonais BgfiBank, premier groupe bancaire d'Afrique Centrale, une convention de prêt de 30 milliards de FCfa. Un financement structuré par Bgfi Capital, société de conseil et banque d'affaire du groupe BgfiBank.

Selon un communiqué de presse, l'institution financière, suite à un appel d'offre, s'est ainsi engagée à accompagner la mise en œuvre des politiques publiques de développement aux côtés de la Cdc, tout en répondant aux principes de transparence et d'équité.

Un ambitieux programme d'aménagement et de viabilisation de catégorie 6, pour lequel les directeurs généraux de la Cdc et de BgfiBank Sénégal se sont félicités.

Un bel exemple de partenariat public-privé dans la structuration financière de projets à haute valeur ajoutée pour le pays.

Le Groupe BgfiBank, présidé par Henri-Claude Oyima, est un groupe financier international multi-métiers qui allie solidité financière, stratégie de croissance durable et maîtrise des risques, avec l'ambition d'être la banque de référence sur ses marchés en termes de qualité de service.

Fidèle à ses valeurs de travail, d'intégrité, de transparence, de responsabilité et d'esprit d'équipe, le groupe place la qualité de service au cœur de son métier. Il accompagne ses clients particuliers, entreprises et institutionnels dans une relation durable, avec une gamme de produits et services élargie. Le Groupe Bgfiank enrichit sans cesse son offre en s'appuyant notamment sur l'expertise de ses partenaires, s'ouvrant ainsi à de nouveaux domaines.

2300 collaborateurs présents dans onze pays accompagnent au quotidien une clientèle diversifiée au Bénin, au Cameroun, au Congo, en Côte d'Ivoire, en France, au Gabon, en Guinée Equatoriale, à Madagascar, en République Démocratique du Congo, à Sao Tomé-et-Principe et au Sénégal.