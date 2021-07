Sénégal: Bourse - Les indices de la BRVM renouent avec la hausse en fin de semaine

Après leur repli de la veille, les indices de la Bourse Régionale des valeurs mobilières (BRVM) ont renoué avec la hausse au terme de la séance de cotation de ce vendredi 2 juillet 2021.

L'indice BRVM 10 (l'indice des 10 valeurs phares de la Bourse) a ainsi gagné de 0,60% à 130,08 points contre 129,31 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Composite (l'indice général de la Bourse), a gagné 0,36% à 159,85 points contre 159,28 précédemment.

La valeur totale des transactions s'est inscrite en baisse, passant de 2,491 milliards de FCFA la veille à 571,197 de millions FCFA.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 16,956 milliards de FCFA, s'établissant à 4810,526 milliards de FCFA contre 4793,570 milliards de FCFA la veille.

Celle du marché des obligations a, de son côté connu une baisse de 2,126 milliards de FCFA, à 6614,901 milliards de FCFA contre 6617,027milliards de FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Solibra Côte d'Ivoire (plus 7,49% à 79 560 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 7,14% à 450 FCFA), SICOR Cote d'Ivoire (plus 5,69% à 1950 FCFA), BICICI Côte d'Ivoire (plus 4,67% à 5 600 FCFA) et SETAO Côte d'Ivoire (plus 3,88% à 670 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 4,76% à 400 FCFA), BOA Burkina (moins 3,63% à 3 855 FCFA), Coris Bank International (moins 3,61% à 8 000 FCFA), Palm Côte d'Ivoire (moins 3,51% à 4 255 FCFA) et Nestlé Côte d'Ivoire (moins 2,78% à 3 500 FCFA).