Maroc: Insertion au travail des jeunes - L'Ambassadeur d'Italie à Rabat se félicite de la collaboration avec le Maroc

Rabat — L'Ambassadeur d'Italie au Maroc, Armando Barucco, s'est félicité, vendredi, de la collaboration entre une ONG italienne et une association marocaine pour favoriser l'insertion des jeunes dans le marché du travail.

La collaboration entre l'ONG italienne "Soleterre" et l'association marocaine "ES.Maroc.org" consiste à mettre en place des partenariats basés sur la création d'un tissu entrepreneurial qui offre aux Marocains et aux non Marocains la possibilité de travailler, de faire part de leur créativité et de mettre en place des projets qui leur procurent une profitabilité financière, a affirmé M. Barucco.

Dans une déclaration à la MAP en marge de sa visite au Hub d'insertion au travail des jeunes ES.Maroc de Rabat, cogéré par "Soleterre" et "ES.Maroc.org", le diplomate italien a mis en avant l'importance de ce projet, rappelant la collaboration structurée entre l'ONG italienne et l'association marocaine qui date depuis longtemps et qui a donné lieu à nombre de projets et de start-ups. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la reconnaissance de toutes les activités de la société civile italienne dans le cadre de ce partenariat avec la société civile marocaine, a-t-il affirmé, relevant que ce projet fait partie d'un cadre de collaboration entre le Maroc et l'Italie qui s'étend aux institutions, à l'économie et à la société civile en général.

Pour sa part, le président d'ES.Maroc.org, Ismaïl Iftissen, a indiqué que le Hub a été créé en 2017 en vue de promouvoir l'entrepreneuriat social à forte valeur ajoutée et d'accompagner les entreprises sociales à fort impact au Maroc. La visite de l'Ambassadeur d'Italie à Rabat à ce projet intervient dans le cadre du renforcement de la collaboration avec l'ONG italienne Soleterre, a-t-il poursuivi. De son côté, la représentante régionale Afrique francophone de l'ONG "Soleterre", Sonia Drioli, a souligné que "la co-gestion d'ES.Maroc.org et de Soleterre a mené à un programme d'insertion au travail très riche qui nous permet d'accompagner avec différents guichets les jeunes marocains et non marocains pour une meilleure insertion dans la vie active et au travail".

Mme Drioli s'est, par ailleurs, réjouie de la visite de l'Ambassadeur d'Italie au Maroc à ce projet, relevant la disposition du Hub à valoriser les idées des jeunes marocains qui ont beaucoup de potentiel et qui bénéficient du soutien technique et financier. "Nous accueillons chaque année dans notre Hub entre 2.000 et 3.000 jeunes", a-t-elle précisé, ajoutant que le nombre des start-ups qui ont été accompagnées jusqu'à maintenant s'élève à une cinquantaine tous secteurs confondus.

A cette occasion, le diplomate italien a suivi une présentation du Hub, ses objectifs, ses missions et ses chiffres clés. Il a aussi visité trois start-ups accompagnées par le Hub ES.Maroc, à savoir la startup Mathscan, la startup coopérative Elonga et la startup société maison de la sape.