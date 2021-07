Cote d'Ivoire: Festival "Coming to Côte d'Ivoire" - Le rendez-vous dévoile ses grandes lignes

Abidjan accueille du 12 au 14 août, le festival " Coming to Côte d'Ivoire ". Cet évènement a été officiellement présenté dans la soirée du 30 juin à Cocody en présence du ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana.

Initié par l'organisation à but non lucratif, La Francophonie en fête (Lefef), ce festival veut promouvoir les atouts touristiques et culturels de la Côte d'Ivoire. Il met l'accent sur différentes activités dont les actions sociales, l'éducation, la culture, l'humour et le tourisme.

Des artistes de renommée internationale se produiront sur scène au cours de ce festival, aux côtés des meilleurs artistes ivoiriens, ont annoncé les initiateurs de l'évènement. Sur le plan des actions sociales, ce rendez-vous ambitionne de contribuer à l'amélioration des infrastructures socio-éducatives et culturelles en faveur des personnes défavorisées. « Nous voulons sensibiliser la jeunesse ivoirienne à travers l'influence des artistes. Et aussi, promouvoir la Côte d'Ivoire et sa scène culturelle florissante », a expliqué Messié Mboukou, directeur général de La Francophonie en fête.

Le ministre du Tourisme et des Loisirs s'est dit heureux de l'implication de nombreuses célébrités ivoiriennes. Il a salué l'accent mis sur les actions sociales. Toute chose qui, a-t-il mentionné, a pour but de porter assistance aux personnes vulnérables.

Il a relevé, avec fierté, que ce festival contribuera à la promotion de la destination Côte d'Ivoire. Et s'est dit convaincu que ce concept réussira à capter le maximum de visiteurs vers la destination Côte d'Ivoire. Notons que le lancement officiel du festival aura lieu au mois d'août.