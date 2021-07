Ile Maurice: Augmentation du prix des carburants - le gouvernement grand gagnant

Coup de massue pour les automobilistes. La somme de Rs 2 prélevée sur chaque litre de carburants pour l'achat des vaccins, comme annoncé dans le Budget, est en vigueur. Depuis mercredi soir, l'essence se vend à Rs 50,70 le litre contre Rs 48,40 alors que le diesel passe de Rs 35 à Rs 37,30.

D'après les calculs, le gouvernement est toujours gagnant. Un chiffre est passé également inaperçu dans le tableau communiqué par la State Trading Corporation (STC).

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) augmente de 30 sous par litre de carburant. Cette taxe était de Rs 6,31 sur le litre d'essence et de Rs 4,56 par litre de carburant avant la hausse du 1er juillet. Donc, avec une consommation d'environ 400 millions de litres de carburants (essence et diesel) par an, le gouvernement récoltera Rs 120 millions supplémentaires par an, rien qu'en TVA.

Ce n'est pas tout. Avec le prélèvement de Rs 2 pour l'achat de vaccins, l'État récupérera Rs 800 millions par an. Donc, en prenant en considération la hausse de 30 sous de TVA et la somme de Rs 2 par litre de carburant, c'est pratiquement Rs 1 milliard supplémentaire qu'encaissera l'État sur le dos des consommateurs.

Pas le seul prélèvement

Il faut aussi savoir que ce n'est pas le seul prélèvement imposé par le gouvernement pour faire face à la pandémie de Covid-19. En avril 2020, il avait introduit la Contribution to COVID-19 Solidarity Fund de Rs 4 sur chaque litre d'essence et de diesel. Ce montant est passé à Re 1 en décembre dernier.

Outre les Rs 800 millions récoltées chaque année pour l'achat de vaccins, l'État encaisse également Rs 400 millions à travers le COVID-19 Solidarity Fund.

Une hausse constante

D'ailleurs, outre les prélèvements pour faire face au Covid-19 et l'excise duty payés par les consommateurs, les automobilistes contribuent à la subvention sur le riz, la farine et le gaz, au transport des carburants à Rodrigues, à la construction d'une réserve de stockage des carburants, aux opérations de la STC et aux fonds mis en place pour stabiliser le prix de carburants.

Un consultant en produits pétroliers, qui a travaillé pour des firmes étrangères, a analysé la nouvelle structure de prix publiée par la STC. «Il y a deux facteurs à prendre en considération. Alors que l'essence (mogas) se vend à 616 dollars la tonne, la STC a pris 678,96 dollars la tonne métrique pour calculer son prix. C'est ce qu'elle appelle le prix de référence. Il faut savoir que le prix des carburants continuera à monter pendant les prochains mois au plan mondial. Elle a pris comme prix de référence 678,96 dollars la tonne probablement pour spéculer, sachant que la hausse continuera. L'autre facteur est la dépréciation de la roupie face au dollar qui a impacté sur les prix des carburants. Je pense que les économistes pourront se pencher sur l'impact de cette dépréciation sur l'argent que le gouvernement récoltera grâce à la TVA, qui a sans doute influencé le prix des carburants et des milliers de produits importés.»

Prétexte de la lutte contre le Covid-19

D'ailleurs, l'Association pour la protection des consommateurs (ACIM) condamne la TVA que les consommateurs doivent payer. «Il n'est pas juste de dire que ne ce sera que Rs 2 de taxe par litre de carburants. Il faut aussi ajouter la TVA. C'est inacceptable. Si l'on analyse bien la situation, le gouvernent prélève Rs 3 par litre de carburant avec la TVA, avec comme prétexte la lutte contre le Covid-19. Pourtant, beaucoup de ces vaccins ont été obtenus grâce à des dons», rappelle-telle. L'ACIM songe à une action pour contester cette mesure, mais elle n'en dira pas plus.

Pour sa part, dans le communiqué émis mercredi 30 juin au soir, la STC explique qu'avec le dollar à Rs 43 et le prix de référence de l'essence à 678,96 dollars la tonne, ce produit aurait dû augmenter par Rs 9,75 le litre. De même, explique-t-elle, avec le diesel qui se vend à 77,10 dollars le baril, le prix aurait dû connaître une hausse de Rs 12,20. Toutefois, la STC maintient qu'elle a pu absorber le coût grâce au Price Stabilisation Account.

Maurice pas le seul pays à taxer essence et diesel

Le journal en ligne Businesstoday.in a publié un tableau dans son édition de jeudi 1er juillet pour démontrer que plusieurs pays imposent des taxes sur les carburants pour remplir leurs caisses. À titre d'exemple, l'Italie est en pole position avec des taxes de 70,4 % sur le prix total alors qu'en France, c'est 68,5 %. En Inde, le montant est à 59,9 % alors qu'aux États- Unis, il est à 22,3 %

Les frais postaux aussi en hausse

Les nouveaux frais postaux sont entrés en vigueur, jeudi 1er juillet. La Mauritius Post Ltd a officialisé la liste de ses tarifs, qui n'avaient pas augmenté depuis trois ans. Ces augmentations sont dues à la baisse du nombre de lettres et colis mais aussi à la hausse du fret. Affranchir une lettre locale de 20g coûtera désormais Rs 16 au lieu de Rs 13. Chaque gramme additionnel sera frappé de Rs 2. Le même prix est valable pour Rodrigues.

Les lettres par avion sont à Rs 27 pour 5g et Rs 20 pour chaque 10g additionnels. Pour les colis, ceux jusqu'à 20g coûteront Rs 21 et Rs 134 jusqu'à 2 kg. La poste est tributaire des arrivées de colis de et vers l'étranger, notamment d'Asie. L'e-commerce, une de ses principales sources de revenus, a connu un arrêt avec le Covid-19. L'e-commerce local a progressé, mais beaucoup ne passent pas par la poste pour les livraisons.