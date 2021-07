Cote d'Ivoire: Promotion des droits des femmes - Nassénéba Touré présente les avancées de la Côte d'Ivoire à Paris

La question des Droits des femmes demeure au centre des actions du gouvernement ivoirien.

Hier, à l'occasion de la deuxième journée du « Forum génération Egalité », qui se tient à Paris, depuis le 30 juin, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassénéba Touré, représentant le Président de la République, Alassane Ouattara, a présenté les avancées majeures de la Côte d' Ivoire en matière des droits de la femme et de l'égalité du genre.

A cette tribune d'échanges, Nassénéba Touré a déclaré que « la Côte d'Ivoire compte de nombreux acquis dans l'égalité du genre et la promotion de la femme avec un cadre juridique renforcé et des dispositions institutionnelles qui se mettent en place. Ainsi, sa Constitution exige, en ses articles 36 et 37, la promotion des femmes et des jeunes filles dans les Assemblées élues, ainsi que leur nomination dans les administrations publiques et les entreprises ».

Poursuivant, la cheffe de la délégation ivoirienne a affirmé que ce forum est une opportunité pour la Côte d'Ivoire, « de renforcer la mobilisation de l'ensemble des acteurs au développement autour de la vision du Président de la République Alassane Ouattara qui est de construire une société de justice et d'égalité ».

Selon la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, le Chef de l'État, Alassane Ouattara, est très engagé dans la campagne de solidarité pour l'égalité des sexes, intitulé He For She.

Lancé le mercredi 30 juin ce forum réunit les organisations dont Onu Femmes.

Il ambitionne « d'accélérer le progrès» en matière d'égalité entre les femmes les hommes. Ce rendez-vous, construit en partenariat avec les organisations de jeunesse et de la société civile, est coorganisé par la France et le Mexique.

Une première phase dudit évènement a eu lieu en mars dernier.

A L'occasion de l'ouverture du "Forum génération égalité" présidée par le président de la République Française, Emmanuel Macron, il a souhaité que « ce forum soit un sommet d'action de prise de décision concrète pour faire de l'égalité une réalité ».

Pour sa part, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a expliqué que l'égalité du genre se traduit à tous les niveaux de la société. Pour cette rencontre internationale, 1000 engagements ont été pris par les participants pour un montant de 40 milliards de dollars sur cinq ans. Ce sont plusieurs chefs d'état africains et européens qui y participent en présentiel et par visioconférence.