Cote d'Ivoire: Tourisme et digital - Facebook lance un guide de la ville d'Abidjan

Le lancement s'est effectué, mercredi, via une conférence virtuelle.

Facebook a lancé le 30 juin un guide de la ville d'Abidjan, au cours d'une conférence de presse en ligne à laquelle ont pris part le ministre du Tourisme et des loisirs Siandou Fofana, et celui en charge de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, Roger Adom.

Cette initiative, développée en partenariat avec le ministère du Tourisme et des Loisirs de Côte d'Ivoire rassemble, sur un site internet et dans un livre imprimé, une sélection de lieux de restauration, de divertissement, de découvertes culturelles et de loisirs sous le thème "Abidjan est le plus doux au monde".

Le guide, dont la préface a été rédigée par Marguerite Abouet, auteure de la célèbre saga de bande dessinée Aya de Yopougon, s'inscrit dans un contexte économique post Covid-19, et vise à soutenir la relance de l'activité en Côte d'Ivoire en s'appuyant sur le secteur du tourisme, de l'économie et des loisirs.

Cette initiative a bénéficié des contributions de personnalités telles que l'artiste peintre Obou, la créatrice de mode Lafalaise Dion et l'animatrice radio et télé Konnie Touré. L'ouvrage met également en lumière des groupes Facebook qui, par leurs actions en ligne et hors ligne, renforcent le tissu social de la ville.

"Les communautés sont au cœur de Facebook. A travers ce guide, nous voulons rendre hommage aux groupes Facebook qui s'engagent et sont de formidables ambassadeurs de la chaleur et de la solidarité qu'on trouve à Abidjan. Il est également important pour nous de soutenir les Pme du secteur du tourisme et de l'hôtellerie qui ont été particulièrement affectées par le ralentissement de l'activité lié à la pandémie de la Covid-19", a déclaré Olivia Nloga, responsable de la communication de Facebook pour l'Afrique francophone.

Facebook aime Abidjan !

Selon la responsable de la communication de Facebook pour l'Afrique francophone, ce guide est le tout premier réalisé par Facebook en Afrique francophone. Sa conception s'inscrit dans le cadre d'un projet global de réalisation de guides dans différentes villes du monde.

A l'en croire, ce n'est nullement un hasard si la capitale ivoirienne inaugure la conception de cet outil digital en Afrique francophone. «Facebook est très attaché à la Côte d'Ivoire et croit fortement au potentiel de digitalisation de ce pays. Par ailleurs, Abidjan nous a paru l'endroit parfait pour exprimer la créativité et la vitalité en Afrique francophone », a-t-elle expliqué.

S'exprimant au cours du lancement, Roger Adom, ministre de l'Économie numérique, des télécommunications et de l'innovation a commenté : "La crise de la Covid-19 a confirmé l'importance du numérique comme moyen incontournable et permanent pour développer sur le long terme et garantir la compétitivité des entreprises, mais aussi répondre aux nouveaux besoins des consommateurs. Je remercie vivement Facebook pour leur présence et leur soutien en Côte d'Ivoire."

Il a, en outre, traduit l'engagement de son département ministériel à mettre tout en œuvre pour que le développement des nouvelles technologies accompagne efficacement et durablement l'économie ivoirienne, et les initiatives du digital.

Une meilleure visibilité de la ville d'Abidjan

Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a salué cette opportunité offerte à la Côte d'Ivoire de donner à la fois une meilleure lisibilité et une meilleure visibilité à la ville d'Abidjan. Il a relevé que le slogan du guide « Abidjan est le plus doux au monde » reflète parfaitement la belle ambiance et la convivialité qui caractérisent la capitale économique ivoirienne. « En tant que ministre du Tourisme ayant initié la stratégie Sublime Côte d'Ivoire, je ne peux que m'honorer et me flatter de cette opportunité », a-t-il laissé entendre.

Pour lui, l'Afrique a manqué l'ère de l'industrialisation, mais elle ne doit pas manquer celle de la digitalisation. "Facebook est une plateforme incontournable qui peut servir à consolider les acquis et promouvoir la destination Côte d'Ivoire. Nous nous réjouissons du choix de Facebook de dédier son premier guide touristique en Afrique francophone à Abidjan, la capitale ivoirienne. Alors que nous nous préparons à déployer une série d'initiatives pour la relance du secteur du tourisme, ce lancement est une étape importante", a-t-il conclu.