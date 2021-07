Togo: Une première session ordinaire fructueuse, d'après Tsègan

Durant les quatre mois de travaux effectués à l'Assemblée nationale togolaise dans le cadre de la première session ordinaire, les 91 députés de la 6è législature ont adopté 15 projets de loi sur 22 émis. Ainsi avec bilan positif et encourageant Ils partent en vacances pour deux (2) mois, conformément à l'article 55 alinéa 1 de la Constitution togolaise.

« À l'heure du bilan de notre session, il est possible de le présenter comme fructueux de par la richesse des discussions ayant meublé nos travaux que par la qualité des lois votées. Le Togo, notre fierté, a ainsi progressé sur des questions importantes », a souligné Mme Tsegan, présidente de l'Assemblée nationale

Outre les projets de lois adoptées selon la vision du chef de l'Etat et les formations suivies par les députés et l'administration parlementaire, les parlementaires ont étendu leurs activités sur le plan diplomatique et peuvent garder le contact avec les autres assemblées parlementaires. « Dans le cadre de la diplomatie parlementaire, au-delà des nécessaires échanges sur les grandes questions qui agitent le monde, la participation du parlement togolais aux différentes rencontres, a le mérite de permettre de maintenir le contact avec les autres Assemblées parlementaires » a-t-elle indiqué.

Et d'ajouter « Nous avons la conviction que malgré la situation sanitaire, cette vision a permis à notre pays de garder un bon niveau de réalisation des projets prioritaires, essentiellement dans les domaines à fort potentiel de création d'emplois et de richesses que sont l'énergie et l'industrie », a soutenu Mme Tsegan.

Selon l'article 55 de la constitution l'Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par a, de ce fait, la prochaine rentrée est prévue pour le mardi 7 septembre 2021.