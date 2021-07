Maroc: Le CNOM fixe le montant des primes de participation et de performance aux JO

Le Comité national olympique marocain (CNOM) et le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports (MCJS) ont fixé le montant des primes de participation et de performance au profit des sportifs marocains qui prendront part aux Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août).

Ces primes viennent encourager les sportifs marocains et leur encadrement technique en prévision du rendez-vous olympique, indique le CNOM dans un communiqué, relevant que l'athlète qui décrochera une médaille d'or lors de ces jeux empochera 2 millions DH, celui qui gagnera la médaille d'argent obtiendra 1 million 250 mille DH, alors que le médaillé de bronze recevra une prime de 750.000 DH.

En ce qui concerne la prime de performance, elle est attribuée à tous les sportifs marocains classés entre la 4ème et la 32ème place de la compétition olympique, à condition de remporter au moins un combat ou de passer un tour, à l'exception des disciplines sportives qui n'ont pas de phases éliminatoires, indique le communiqué, soulignant que les sportifs qui réalisent des records du monde ou des records olympiques bénéficient également de primes substantielles.

"Convaincu de l'importance de l'encadrement technique dans la performance sportive, le CNOM et le MCJS ont décidé également d'apporter une nouveauté inédite durant cette édition, en récompensant le staff technique responsable de la préparation des sportifs qualifiés, et dont les noms figurent sur les conventions signées entre le CNOM et les fédérations sportives nationales dans le cadre de ces Jeux Olympiques. Ces primes seront calculées en fonction des montants attribués aux sportifs de chaque sport", poursuit le communiqué.

L'ensemble des primes seront attribuées aux personnes concernées après la fin des Jeux Olympiques de Tokyo à condition de respecter le Code Mondial Antidopage et la charte de bonne conduite signée par tous les participants.