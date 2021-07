Cote d'Ivoire: Bondoukou - 14 villages bénéficient de la responsabilité sociétale d'une entreprise minière

De la construction d'infrastructures de base au reprofilage de routes en passant par les appuis à l'entrepreneuriat des jeunes et les aides directes aux populations dans diverses circonstances... les actions sociales de Bondoukou Manganèse dans le Gontougo ne se comptent plus. La présence de cette entreprise minière est très bénéfique aux villages environnants.

Un bilan succinct des actions entrant dans le cadre de la Responsabilité sociétale de cette entreprise (Rse) a été présenté le 28 juin, par le directeur général Narend Prasad Barik, au siège à Abidjan-Plateau.

A l'en croire, c'est un investissement global de 237,6 millions de FCfa qui a été consenti par Bondoukou Manganèse entre 2014 et 2020 au bénéfice des communautés villageoises. Seulement en 2020, c'est environ 40 millions de FCfa que l'entreprise a consacré à sa Rse.

Il s'est agi de la construction d'écoles, de logements pour enseignants, de châteaux d'eau avec énergie solaire, du reprofilage de routes et pistes villageoises, d'appuis financiers à l'entrepreneuriat des jeunes et de l'autonomisation des femmes, d'aides directes et de contributions à l'édification de lieux de cultes.

Les projets sociaux de l'entreprise minière se sont déroulés dans deux cadres : le Comité de développement local minier (Cdlm) en charge de la gestion des projets prioritaires de chacun des 14 villages impactés par les activités de la mine et les initiatives personnelles qui, elles, sont allées au-delà de la zone d'exploitation.

« Depuis notre installation, nous nous sommes engagés aussitôt dans la Rse conformément à nos engagements envers l'Etat de Côte d'Ivoire, mais également envers les communautés où nous sommes installés. Nous menons avec elles divers projets sociaux et économiques qui viennent régler des problèmes réels et pour lesquels les communautés nous sollicitent. De 2014 à ce jour, c'est un peu plus de 237 millions de FCfa que nous avons investi. Et nous comptons poursuivre nos actions avec la collaboration des communautés bénéficiaires », s'est félicité Narend Prasad Barik.

Le développement local inclusif et participatif, et le renforcement des capacités des jeunes et des femmes constituent, en effet, les domaines d'intérêt majeur pour la société minière, à en croire ses dirigeants. Ils disent être à l'écoute des communautés pour relever avec elles les défis sociaux auxquels elles sont confrontées.

Bondoukou Manganèse, rappelons-le, est une société anonyme de droit ivoirien qui exploite depuis environ dix ans un gisement de manganèse dans le département de Bondoukou.

L'entreprise minière est détenue à 10% par l'Etat de Côte d'Ivoire avec un conseil d'administration comprenant des membres des cabinets du ministère en charge des Mines et du ministère en charge du Budget.