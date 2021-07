Maroc: Ed Sheeran, ses rares confidences sur sa paternité

Depuis moins d'un an, Ed Sheeran est tout nouveau papa. Son épouse Cherry a donné naissance en août 2020 à une petite Lyra Antarctica, une fillette qui fait depuis le bonheur de ses parents. Dans une interview donnée au podcast «New Music Daily Radio» de Zane Lowe sur Apple Music 1, le chanteur anglais de 30 ans a fait de rares confidences sur sa paternité, évoquant son bébé aujourd'hui âgé de 10 mois.

«Tout le monde me disait que ça serait la meilleure chose qui m'arriverait. Il y a une certaine attente qui découle de cela. Et je pense que la chose la plus importante que j'en ai tirée est... En fait, il y a deux choses. La relation que j'avais avec mes parents a complètement changé, c'était merveilleux avant mais maintenant il y a cette reconnaissance éternelle et ce respect, je comprends mieux ce qu'ils ont vécu. Et aussi, l'autre chose, c'est que personne ne sait vraiment ce qu'il fait. Je vois des gars qui sont de merveilleux pères. Mais ils ont démarré un jour comme moi, sans rien savoir. J'apprends les choses au fil des jours. Et c'est incroyable», a-t-il dit.

L'interprète du tube «Shape of You» a ensuite expliqué ce que l'arrivée de sa petite Lyra avait changé dans ses habitudes. «Mon mode de vie s'est complètement transformé. Au lieu de me coucher à 6 heures du matin, je me lève à 6 heures du matin, et même plus tôt que cela... Elle dort en décalage en ce moment à Los Angeles. J'ai commencé à faire du sport.

J'avais l'habitude tout faire avec excès. Par exemple, lorsque j'allais au restaurant, je commandais tout. J'aimais beaucoup boire, de tout. Lorsque Cherry était enceinte de six mois, je me disais qu'elle pouvait commencer le travail à tout moment, qu'elle pouvait perdre ses eaux, donc j'ai arrêté les excès pour être prêt et être le mari que je devais être. A partir de là, j'ai commencé à mener une vie plus saine oui», a-t-il conclu.

Le 25 juin, Ed Sheeran a par ailleurs dévoilé son tout nouveau clip, «Bad Habits».