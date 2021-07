Ile Maurice: Angela Ghurburrun - «Nous espérons que les élèves pourront avoir recours au test Covid-19 à domicile»

interview

Angela Ghurburrun, élève en Grade 13 au MGI à Moka, est la nouvelle présidente du Front des étudiants. Formé l'année dernière, ce front regroupant des apprenants de plusieurs collèges a pour principal but de défendre les intérêts des élèves du secondaire en temps de crise. Entre l'introduction des académies et la vaccination obligatoire, Angela Ghurburrun concède que les élèves n'ont actuellement pas l'esprit tranquille.

Quels sont vos objectifs et ambitions en tant que nouvelle présidente du front ?

Le Front étudiant commun a été créé par Yann Jughroo Cangy, ancien élève du John Kennedy College, l'année dernière pour donner aux élèves une plate-forme pour demander de l'aide et surtout s'exprimer pour trouver des solutions aux problèmes auxquels ils ont commencé à faire face pendant la pandémie.

Progressivement, le front est devenu un refuge pour les membres afin d'exposer les problèmes rencontrés dans diverses écoles. Nous avons maintes fois abordé des problèmes et été en contact avec le ministère de l'Éducation et les médias, agissant comme la voix des élèves envers les autorités et la population.

Motivée par les barrières franchies par le front au cours de la dernière année, j'ai pour objectif de recruter plus de collégiens et j'espère inculquer une culture de la pensée et de l'action à mes pairs. Il est important de résorber l'indifférence qui semble avoir gagné ma génération. Souvent, mes amis ont peur de s'exprimer, indifférents ou sans apprendre qu'ils peuvent faire une différence dans leur situation. Je veux changer cela. Vous ne connaissez jamais les opportunités que vous créez pour les autres en décidant de suivre votre propre chemin.

Quelles sont actuellement les craintes et les attentes des collégiens ?

En cette période pleine de changements récents impensables, les craintes des collégiens ne sont pas rares. Ils sont principalement dus à l'incertitude, car nous avons rarement des informations sur les effets d'une décision prise.

Pour la vaccination obligatoire des jeunes de 18 ans par exemple, les collégiens ont expliqué que leurs craintes portaient principalement sur le manque d'information sur le vaccin. «Et si je ne fais pas le vaccin, est-ce que je ne pourrai pas faire mes examens ?», se demandent-ils par exemple.

Parmi les élèves des académies, les nouvelles recrues comme les anciens, nombreux sont ceux qui s'inquiètent des changements qu'apportera la coéducation. Certains ont exprimé leurs craintes de manière discutable sur les réseaux sociaux, mais ce sont néanmoins des craintes. En tant qu'élève moi-même d'une école mixte, j'ai constaté que le simple acte de parler à ces collégiens craintifs et de les exposer au témoignage du système mis en œuvre réduit leur anxiété. Une meilleure communication et des conseils de groupe pour les élèves pourraient certainement aider à réduire les peurs.

Comment est-ce que le front aidera les élèves cette année- ci ? Avez-vous des objectifs ?

Les objectifs s'actualisent au cours de l'année, surtout pendant ces périodes mouvementées. La pandémie a révélé les failles de nos mœurs et de notre système éducatif, mais nous a également poussés à progresser et à aller au-delà de ce à quoi nous sommes habitués afin de fournir une meilleure éducation à un plus large éventail d'élèves.

Actuellement, nous répondons aux préoccupations des élèves concernant le vaccin et les tests PCR incroyablement coûteux. Avec l'importation récente du kit de test à domicile, nous espérons que le ministère de l'Éducation permettra aux étudiants d'utiliser cette option moins coûteuse comme test PCR hebdomadaire au cas où un élève ne serait pas prêt à faire le vaccin. La méthode a fait ses preuves dans de nombreux pays européens et s'est révélée très efficace. Le front a également l'intention de lutter contre l'intimidation et promouvoir la santé mentale parmi les étudiants, entre autres objectifs.