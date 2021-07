Cote d'Ivoire: Torture et mauvais traitements - Cap sur la restauration de la dignité des victimes

La Fédération internationale de l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture (Fiacat) et la section Côte d'Ivoire de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (Acat) sont engagées, par le biais de plaidoyers à la restauration de la dignité des victimes de torture et de mauvais traitements.

Ainsi, elles ont co-organisé un panel sous le thème : « Restauration de la dignité des victimes de torture et de mauvais traitements : quelle voie de recours en droit ivoirien ? ». C'était le 30 juin 2021 à Abidjan-Cocody, à l'occasion de la commémoration de la 24e Journée internationale de soutien aux victimes de la torture.

Faisant un état des lieux de la torture et des mauvais traitements en Côte d'Ivoire, le président de l'Observatoire des lieux de détention de Côte d'Ivoire (Obslid), Paul Angaman, Par ailleurs, président de la Fiacat, a indiqué que la situation s'est nettement améliorée depuis la sortie des différentes crises, qu'a connu le pays. Il a souligné des avancées en matière de torture et de mauvais traitements, de par des mesures administrative, législative et judicaire, prises par l'Etat de Côte d'Ivoire.

Néanmoins, dira t-il : « On ne peut pas dire actuellement qu'il n'y a pas de mauvais traitements. Car par exemple, tout le monde sait que les conditions de détention restent difficile en Côte d'Ivoire, avec la grande surpopulation carcérale ». Paul Angaman a enfin indiqué : « Beaucoup reste à faire. Car beaucoup reste à corriger ».

Pour l'avocat référent de l'Acat Côte d'ivoire, Maître Bomisso Théodore, des voies de recours des victimes à la justice et à la réparation existent. Il s'agit notamment de la saisine des Ong des droits de l'homme, en vue de formuler des plaidoyers, etc.

Le Président du conseil d'administration (Pca) de l'Acat, Wenceslas Assohou, a lui indiqué que le résultat attendu, est la cessation des actes de torture et de mauvais traitements en Côte d'Ivoire. En un mot dira t-il : « Nous plaidons pour la restauration de la dignité des victimes de torture et de mauvais traitements ». Puis, « d'envisager par l'Etat, la réparation des victimes de torture et de mauvais traitement, en les indemnisant et en les réinsérant », a-t-il ajouté.

Au nom de la présidente du Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire (Cndhci), Maître Dagnogo Makaya, a salué l'organisation dudit panel, qui ouvre plusieurs pistes de réflexions. Adressant ses félicitations et remerciements à la Fiacat et l'Acat Côte d'Ivoire, elle a promis remonter les différentes recommandations aux autorités compétences.

Signalons que ce panel a enregistré la participation des acteurs étatiques, des représentants de missions diplomatiques, des partenaires financiers, des membres de la société civile et des hommes de médias.