Maroc: Rajae Lahlou - L' oeuvre d' ART est comme un miroir de l'âme

L'artiste peintre Rajae Lahlou expose, dans un entretien à la MAP, son expérience et présente ses dernières créations

A quelle école s'identifie l'artiste peintre Rajae Lahlou ?

Influencée depuis mon plus jeune âge par l'environnement de la capitale culturelle et spirituelle du Maroc, j'ai toujours porté un grand intérêt à l'art dans ses diverses formes. Je suis passionnée de romans, de musique, de cinéma et de poésie, mais c'est dans la peinture que je trouve mon réconfort, une discipline qui me permet de m'exprimer librement sans se soucier des normes et diktats imposés par la société.

En tant qu'artiste peintre, ma technique de prédilection est l'abstrait, ma créativité et liberté d'esprit sont exprimées à travers mes oeuvres abstraites n'ayant pas de formes prédéfinies, transcendant le monde réel, essayant de dépeindre et de souligner ce qui va au-delà de la réalité observée, et réduisant l'univers qui nous entoure à des idées basiques et des sentiments primaires.

Que va offrir cette nouvelle exposition baptisée "Miroir de l'âme" ?

Les visiteurs vont découvrir une soixantaine de toiles, qui révèlent un univers pictural reflétant des éléments qui unissent chaque être humain.

L'oeuvre d'art est comme un miroir de l'âme. Elle constitue une infinité d'états d'âmes humains, exprimés par le talent de l'art. A travers cette exposition, le public va distinguer les différentes silhouettes qui abordent mes oeuvres. Elles constituent le reflet de la psyché de chacun, des représentations de l'homme, impuissant et insignifiant dans un monde toujours en mouvement.

Mon travail s'inscrit dans une quête acharnée et ininterrompue d'une beauté sensuelle et spirituelle. Je m'inspire et m'enrichis de tout ce qui m'entoure, de ce que je vois et vis et de ce que je ressens pour les exprimer et les refléter dans mes créations artistiques.

Que représente la période du confinement pour l'artiste ?

A l'image des autres artistes, j'ai profité de la période du confinement pour transformer cette marge de temps en une occasion de travail d'inspiration et de création.

Quel regard porte Rajaa Lahlou sur l'art plastique ?

L'art plastique appartient à tous et ne se limite pas à une élite. Il s'agit d'un espace qui accueille les différentes appartenances et tendances.