Angola: La nouvelle gouverneure de Luanda fait de la santé et de l'assainissement ses priorités

Luanda — La nouvelle gouverneure de Luanda, Ana Paula de Carvalho, a souligné vendredi l'augmentation de la qualité de l'assistance médicale et l'amélioration de l'assainissement de base comme l'une des priorités de son plan de gouvernance.

Ana Paula de Carvalho, qui a fait cette déclaration lors de la cérémonie de remise et reprise, a souligné que les deux facteurs inquiètent les citoyens, en particulier les déchets solides qui causent des maladies aux conséquences désastreuses dans la vie de la population.

La gouverneure a également mis en relief l'éducation, les services publics, l'aménagement des routes, le logement, l'emploi comme priorités dans son plan de gouvernance et que le gouvernorat provincial de Luanda (GPL) devait être à jour pour répondre à ces situations.

Lors de son intervention, la gouvernante a encore parlé d'une gouvernance participative et proche des citoyens, où il faut mettre les moyens dans un système de préparation pour répondre efficacement aux préoccupations de la population et identifier celles qui sont les plus préoccupantes.

La responsable a aussi reconnu qu'elle disposait du capital humain et du soutien de tous les citoyens pour surmonter les défis, admettant que diriger la province de Luanda était très exigeant, mais elle était confiante quant à la possibilité d'élever la capitale au rang de lieu de référence.

La gouverneure sortante Joana Lina, qui a exprimé sa volonté de collaborer avec Ana Paula de Carvalho, a demandé à tous les employés, collaborateurs et techniciens du GPL de continuer à apporter le soutien nécessaire à la nouvelle gouverneure et de se tourner vers le plus grand bien qu'est la province de Luanda.

La cérémonie a été présidée par la ministre de l'Administration du Territoire Marcy Lopes, en présence des directeurs provinciaux et des administrateurs municipaux.

Joana Lina a été démis mercredi de ses fonctions de gouverneur de province de Luanda par le Président de la République, João Lourenço et à sa place a été nommée Ana Paula Chantre Luna de Carvalho.