Algérie: Alger - Près de 14.800 opérations de contrôle effectuées sur les activités commerciales entre janvier et mai 2021

Alger — Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger ont effectué 14.797 opérations de contrôle sur les activités commerciales durant les cinq premiers mois de l'année en cours, a indiqué vendredi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

"Les services de la Police générale de la wilaya d'Alger ont dressé quatre décisions de fermeture, avec réouverture et levée des scellés, et proposé la fermeture de 259 locaux commerciaux en raison des infractions constatées, tout en accordant une seule autorisation d'exploitation et en enregistrant quatre demandes d'informations et de 14.483 opérations de contrôle effectuées sur les différentes activités commerciales", précise le communiqué.

Toujours dans le cadre de la lutte contre les phénomènes routiers nuisibles au trafic, les mêmes services de wilaya ont effectué, du 17 au 23 juin dernier, plusieurs interventions ayant touché les motocyclistes, en constatant 38 délits et 39 infractions routières, dont 29 liées à la non utilisation du casque et 13 relatives au retrait du permis de conduire.