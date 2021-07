Sénégal: Partenariat Cnoss/ministère des Affaires étrangères - La diplomatie entre en jeu dans la préparation des Joj 2026

Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur et le Cnoss ont décidé de cheminer ensemble pour la réussite des Jeux olympiques de la jeunesse (Joj) 2026. Une convention de partenariat a été paraphée, hier, entre les deux parties.

La diplomatie sénégalaise a décidé de mettre tout en branle pour la réussite des Jeux olympiques de la jeunesse (Joj) 2026. L'acte qui a été posé, hier, avec la signature d'un partenariat entre le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur et le Comité national olympique et sportif sénégalais (Cnoss) en est une parfaite illustration. Pour son président, Mamadou Diagna Ndiaye, les moments inédits que le Sénégal s'apprête à vivre en 2026, méritent une mobilisation exceptionnelle. Selon lui, ce qui est convenu entre le Comité d'organisation des Joj (Cojoj) et le Cio, dans le plan de livraison des Joj, prévoit l'implication des ministères et autres acteurs de premier plan. «Nous voici en train de sceller le partenariat qui permet de mobiliser tous les acteurs de la diplomatie sénégalaise autour du sport et du premier évènement olympique en terre africaine. Et, c'est une vérité d'admettre que la diplomatie des Etats et la diplomatie du sport sont bien fondées à cheminer ensemble», a-t-il déclaré. Poursuivant, il a indiqué que le Président Macky Sall va porter le flambeau à Tokyo et délivrer un message qui constituera un symbole pour la jeunesse olympique.

Le président du Cnoss a également souligné que le Sénégal et sa diplomatie sont habitués des grands rendez-vous et qu'ensemble, les deux parties sauront relever tous les défis.

Le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Me Aïssata Tall Sall, s'est dit convaincue que les Joj 2026 connaitront un succès historique attendu de toute la communauté internationale sportive. «Parce que je sais que votre engagement patriotique ne fera jamais défaut au Sénégal dans cette organisation. C'est pourquoi aussi je tiens à vous assurer que la grande famille de la diplomatie sénégalaise sera à vos côtés, aux côtés du comité d'organisation pour relever les défis de la mobilisation, de l'organisation et de la réussite des Joj 2026», a-t-elle déclaré, s'engageant à mobiliser toutes les représentations diplomatiques et consulaires afin que les partenaires internationaux publics et privés s'impliquent pleinement dans la préparation, l'organisation et la réussite des Joj. «Tous les regards seront tournés vers l'Afrique, dont le Sénégal sera la vitrine. Nous croyons fortement que la réussite de ces premiers Jeux olympiques en terre africaine passera nécessairement par une appropriation par les Africains eux-mêmes de cet évènement mondial», a-t-elle expliqué. De l'avis de Me Aïssata Tall Sall, «à travers le choix du Sénégal, c'est tout un continent qui est honoré». «C'est également et surtout le leadership du Président Macky Sall sur la scène africaine et mondiale qui est ainsi consacré», a justifié le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur.