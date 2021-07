Algérie: Vaste campagne de nettoyage à travers la Casbah d'Alger

Alger — Une vaste campagne de nettoyage a été lancée vendredi à travers la Casbah d'Alger à l'initiative de l'Association des anciens scouts musulmans algériens (SMA) dans le cadre du programme de célébration du 59e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse (5 juillet).

Organisée par l'Association des anciens SMA, cette campagne de nettoyage et d'embellissement de la Casbah d'Alger, qui s'étale sur cinq jours, met à contribution les collectivités locales, la société civile, des représentants de la Direction des moudjahidine de la wilaya d'Alger et des habitants du quartier.

Cette campagne est menée en coordination avec toutes les parties concernées, dont des habitants du quartier, des supporters du Mouloudia d'Alger et plus de 2.000 scouts et travailleurs de l'Assemblée populaire communale (APC) de la Casbah, a précisé à l'APS le mouhafid de la wilaya d'Alger de l'Association des anciens SMA, Tarek Abed, faisant état de la mobilisation de tous les moyens matériels pour embellir la Casbah et lui permettre de retrouver son lustre d'antan.

C'est également l'occasion de "sensibiliser les citoyens à la nécessité de préserver l'environnement, notamment à travers cette cité antique à la dimension historique, civilisationnelle, culturelle et touristique", a-t-il ajouté.

Appelant à poursuivre ce type de campagnes de nettoyage à travers tous les quartiers, le responsable a rappelé que sa commune avait participé depuis 2017 au nettoyage et à l'embellissement de plus de six (6) places publiques.

Il a invité les citoyens à "éviter de jeter les déchets de manière anarchique dans les rues, les jardins et les places publiques pour préserver l'environnement".

Le représentant du ministère des Moudjahidine a, par ailleurs, appelé à accorder un intérêt particulier à cette cité antique à travers la mise en place d'un programme de rénovation et d'embellissement et la prise en charge des sites historiques qu'elle recèle en vue de préserver son legs culturel et civilisationnel.