Maroc: L'ASFAR conforte sa place au podium

Bouffée d'oxygène pour le SCCM

L'AS FAR a dominé la RSB par 3 buts à 1, jeudi au stade municipal de Kénitra, en match comptant pour la 24è journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football.

Mohamed El Khaloui a inscrit un doublé pour les Militaires à la 14è et à la 22è minutes avant que Mohamed Bentercha ne réduise l'écart pour les Berkanis à la 23è minute. Jalal Daoudi a triplé la mise pour l'AS FAR à quatre minutes de la fin du temps réglementaire de la rencontre. Suite à ce succès, l'AS FAR consolide sa position à la 3è place (41 pts), tandis que la RSB rate l'occasion de se rapprocher du podium et reste provisoirement 7è (30 pts) ex aequo avec le Hassania d'Agadir, le FUS de Rabat et l'Olympic de Safi (OCS).

Dans l'autre match de la soirée, la RCAZ a arraché le nul (2-2) contre l'OCS. Les deux buts des Safiots ont été l'œuvre de Claudio Santos (22è) et Salaheddine Benyachou (40è) et Mohamed Douik a marqué un doublé pour les visiteurs (13è, 47è).

Suite à ce résultat, l'OCS occupe désormais la 6è position (31 pts) ex aequo avec le Moghreb de Tétouan, tandis que la RCAZ reste lanterne rouge avec 21 unités.

Avant cette rencontre, le SCCM a décroché une précieuse victoire sur la pelouse de l'IRT (1-0). La seule réalisation de la rencontre, qui s'est disputée au Grand stade de Tanger, a été signée Oussama Lamlioui à la 73è minute.

Cette victoire permet au SCCM de quitter la zone des relégables et de se hisser à la 12è position (26 pts) ex aequo avec le Difaâ d'El Jadida et le Youssoufia de Berrechid. De son côté, l'IRT partage toujours la 4è place avec le Mouloudia d'Oujda avec 32 unités.