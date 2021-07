Maroc: Ouverture de la pêche du poulpe pour la saison d'été à Dakhla

Dakhla — La saison d'été de la pêche du poulpe s'est ouverte récemment pour le segment artisanal à Dakhla, avec un quota fixé à 3.380 tonnes (T), a-t-on appris auprès de la délégation des pêches maritimes.

Le quota global de poulpe pour cette saison, qui durera du 16 juin jusqu'au 15 septembre 2021, est fixé à 13.000 T, réparti sur les trois segments de pêche, à savoir 8.190 T pour le segment hauturier, 1.430 T pour le segment côtier et 3.380 T pour le segment artisanal à Dakhla. Toutefois, la durée de cette campagne peut être révisée en fonction de l'évolution des indicateurs biologiques de cette pêcherie, a fait savoir la même source. Le segment artisanal de Dakhla est autorisé à opérer entre 3 milles et 8 milles marins et composé de barques actives à partir des sites de Labouirda, Lassargua, N'tireft et Imoutlane. Le quota de poulpe pour la campagne d'hiver a été de l'ordre de 6.729 T de poulpes, d'une valeur globale de plus de 599,86 millions de dirhams (MDH). Les débarquements enregistrés au niveau des quatre villages de pêche de Lassarga, Labouirda, Ntirifet et Imoutlane, correspondent à 99,55 % du quota global (6.760 T), fixé pour le segment de la pêche artisanale pour la campagne d'hiver de pêche de ces céphalopodes.