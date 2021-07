Sénégal: Le RSJ interpelle les autorités sur l'égalité des sexes

Dakar — Le Réseau Siggil Jigéen a interpellé, vendredi, les autorités sur leurs engagements pour l'égalité des sexes au Sénégal.

"Le RSJ a profité de cette tribune que constitue le Forum Génération Égalité pour interpeler les autorités sur leurs engagements pour l'égalité des sexes au Sénégal", indique t-on dans un communiqué transmis à l'APS.

L'organisation a tenu un point de presse ce vendredi pour clôturer ses activités dans le cadre du Forum Génération Égalité.

Elle a renouvelé à cette occasion "son engagement à travailler aux côtés des autorités en tant que société civile pour relever tous les défis liés à l'amélioration des droits et du statut de la femme mais également pour l'égalité des sexes".

Le communiqué rappelle que le Forum Génération Égalité "est un rassemblement mondial pour l'égalité entre les femmes et les hommes qui réunit des États, des organisations internationales, des organisations de la société civile et de jeunesse et des entreprises du secteur privé, dans le but d'obtenir des engagements concrets, ambitieux et porteurs de changement, en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes".

Le texte souligne que depuis 2020, le Réseau Siggil Jigéen et ses partenaires "ont initié une série d'activités entrant dans le cadre de la célébration des 25 ans de Beijing et de la mobilisation et la contribution des femmes et des jeunes femmes de la société civile du Sénégal aux activités connexes et stratégiques de ce Forum".

Le Forum Génération Égalité est un rassemblement mondial dirigé par la société civile organisé par ONU Femmes et coorganisé par les gouvernements du Mexique et de la France, qui s'est tenu en deux phases, à Mexico du 29 mars au 1er avril 2021 et à Paris du 30 juin au 2 juillet 2021.

Le Forum a lancé trois coalitions d'action sur "violence basée sur le genre, justice et droits économiques, autonomie corporelle et droits en matière de santé reproductive et sexuelle, action féministe pour la justice climatique, technologies et innovations pour l'égalité des sexes, mouvements et leadership féministes".

Dans son communiqué, le RSJ souligne que "les six thèmes ont été basés sur une analyse fondée sur les données et sélectionnés en consultation avec des groupes féministes internationaux, des organisations militantes de terrain, des gouvernements et d'autres partenaires".

Il ajoute dans le cadre du Forum Génération Égalité, le Sénégal "s'est engagé à apporter des changements sur trois thème que sont : Violence basée sur le genre, Justice et droits économiques et Technologies et innovations pour l'égalité des sexes".