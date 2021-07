Maroc: INDH - Plusieurs projets approuvés dans la province de Kénitra

Rabat — Plusieurs projets proposés dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la phase III de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) dans la province de Kénitra ont été examinés et approuvés par le comité provincial de l'INDH, au cours d'une réunion tenue mercredi.

La réunion, présidée par le gouverneur de la province Fouad M'hamdi, a été consacrée à l'examen et l'approbation de l'initiative royale "Un million de cartable" au titre de l'année 2021-2022, qui bénéficiera à 580.169 élèves pour une enveloppe budgétaire de 14.062.140 DH, a indiqué, vendredi, la division de l'action sociale de la province dans un communiqué.

Le comité s'est penché sur 252 projets d'un coût total de 168.361.510 DH répartis entre les quatre programmes de la troisième phase, tels que proposés par les comités locaux de l'INDH pour être réalisés durant la période 2021-2023. S'agissant du programme relatif au rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base, on prévoit l'acquisition de cinq véhicules de transport scolaire au profit des élèves du milieu rural, pour une enveloppe budgétaire de 1.750.000 DH.

Les projets proposés au titre du deuxième programme, en l'occurrence l'accompagnement des personnes en situation de précarité, consistent en la mise à niveau et l'équipement des établissements de protection sociale, à côté du soutien des associations chargées de la gestion de ces structure, avec des financements de l'ordre de 10.167.580 DH.

Il s'agit également de la construction et l'équipement d'un centre pluridisciplinaire au profit des personnes en situation de handicap à Souk Elarbaa du Gharb (13.200.000 DH), la mise à niveau et l'équipement de centres pour femmes en situation de précarité (3.684.700 DH), l'acquisition de six véhicules de transport scolaire au profit des enfants en situation de handicap scolarisés dans trois établissements de protection sociale à Kénitra (2.400.000 DH), les activités génératrices de revenus au profit d'anciens détenus (1.500.000 DH), la réalisation de salles omnisports dans deux établissements de protection sociale (3.200.000 DH).

Au registre du troisième programme portant sur l'amélioration du revenu et l'inclusion économique des jeunes, trois espaces destinés aux jeunesse ont été aménagés et équipés dans les villes de Kénitra, Souk Elarbaa du Gharb et Sidi Taïbi. De plus, des crédits de 5.538.000 DH ont été alloués à l'exécution aux actions d'accueil et d'orientation, le même montant est allé au renforcement de l'employabilité des jeunes, 33.228.000 DH à l'appui de l'esprit d'entreprenariat chez les jeunes et 11.076.000 au soutien économique, social et solidaire.

Pour ce qui est du quatrième programme de l'INDH, à savoir l'impulsion du capital humain des générations montantes, plusieurs projets ont été consacrés au développement de la petite enfance, pour une enveloppe globale de 13.274.400 DH. Un montant de 11.974.400 DH a servi à l'acquisition de 15 ambulances équipées, à l'équipement de centres de santé et d'établissement de "Dar Al Oumouma" en milieu rural, tandis que la construction et l'équipement de "Dar Al Oumouma" au centre de santé de la commune de Arbaoua a nécessité des financements de 1.300.000 DH.

En soutien à la généralisation du préscolaire en milieu rural, l'INDH accompagne et appuie la gestion de 49 classes dédiées, en partenariat avec la Fondation marocaine de promotion de l'enseignement préscolaire, et la mise en place de 11 unités supplémentaires, pour un coût global de 15.005.000 DH.

Le comité provincial a également programmé les projets relatifs à l'acquisition de 55 véhicules de transport scolaire pour les élèves du milieu rural pour une enveloppe budgétaire de 22.000.000 DH, l'équipement d'internats dans les milieux rural et urbain (8.842.887 DH), la mise à niveau et l'équipement de salles ressources pour la qualification et le soutien pour les élèves en situation de handicap, présentant des difficultés en matière d'apprentissage (430.056 DH), en plus de programmes de soutien scolaire en mathématiques et en langue française au profit des élèves du primaire (17.526.887 DH).