Bénin: Oba Ewuare - Illustre roi de Benin City

Oba Ewuare, roi du Bénin dès 1440, a promu arts, culture et les figures de bronze qui ont résisté à l'épreuve du temps.

Oba Ewuare, également connu sous le nom de Oba Ewuare I ou Ewuare le Grand, a régné sur l'ancien royaume du Bénin de 1440 à 1473. Il est devenu l'Oba du Bénin, après avoir violemment renversé son frère Uwaifiokun. Le coup d'État laissera une grande partie de la ville du Bénin en ruines. Mais Oba Ewuare réussira la reconstruction et arrivera même à construire l'un des plus grands et des plus connus empires d'Afrique occidentale.

Le règne d'Oba Ewuare

Sous le règne d'Ewuare, la capitale du Bénin était bien organisée et accueillait une population nombreuse. On dit qu'il a construit neuf portes d'entrée au Bénin et qu'il a supervisé la construction de nombreuses routes. La tradition orale décrit le roi comme un sage magicien, un médecin et un guerrier.

Pourquoi Oba Ewuare est-il réputé pour les arts ?

L'expansion des arts du Bénin reste l'un des principaux héritages d'Oba Ewuare. Il a invité des artisans dans la ville et a encouragé la production d'œuvres d'art de qualité. Oba Ewuare a aussi introduit la création de têtes en bronze pour honorer les rois du Bénin décédés. Elles restent des œuvres historiques très appréciées dans les musées du Nigeria et du monde entier. La promotion des arts par Ewuare a conduit à l'établissement d'une industrie artistique prospère, remarquable pour la production d'œuvres en ivoire, en bois et en bronze. Une industrie qui existe toujours aujourd'hui.

Comment Oba Ewuare a influencé la culture ?

Oba Ewuare est également connu pour la promotion des activités culturelles du Bénin. Il a introduit le festival d'Igue, qui reste l'un des événements culturels les plus importants du peuple béninois. Oba Ewuare a aussi lancé l'usage des perles de corail colorées, qui sont aujourd'hui des aspects importants de la décoration royale et de l'habillement culturel béninois. Aujourd'hui, l'utilisation des perles de corail n'est pas limitée au Bénin. Elle est très répandue dans plusieurs régions du sud du Nigeria.

Les autres réalisations d'Oba Ewuare

Ewuare le Grand est souvent considéré comme le premier Oba du Bénin, non pas parce qu'il a été le premier à diriger le royaume du Bénin, mais parce qu'il a été le premier à en transformer la destinée. Il a hérité d'un petit royaume, mais l'a considérablement étendu pour inclure de nombreuses villes et villages.

Les mesures administratives qu'il a initiées pour assurer une transition pacifique du pouvoir dans le royaume sont en place. En introduisant la règle de la primogéniture - c'est-à-dire la succession du père au premier fils - il a mis fin aux luttes de pouvoir des puissants faiseurs de rois des temps précédents.

Les professeurs Doulaye Konaté, Christopher Ogbogbo et Lily Mafela ont contribué à ce récit qui fait partie de la série "Racines d'Afrique". Une série de la Deutsche Welle, en coopération avec la fondation Gerda Henkel.