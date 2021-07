Angola: La Turquie veut renforcer sa coopération avec l'Angola

Luanda — L'ambassadeur de Turquie accrédité en Angola, Alp Ay, a exprimé vendredi, à Luanda, l'intention de son pays de renforcer la coopération bilatérale avec l'Angola dans les domaines de l'industrie, du commerce et de l'agriculture.

Le diplomate turc, qui s'exprimait devant la presse après une audience avec le ministre du Commerce et de l'Industrie, Victor Fernandes, a déclaré que son pays comptait investir dans les provinces de Bié et Huíla, avec la participation du secteur privé, à la fois turc et angolais.

Il a déclaré que les projets à mettre en œuvre dans ces domaines seront accompagnés de la formation de techniciens, afin qu'ils puissent avoir la capacité de produire.

D'ailleurs, à l'issue de la rencontre, le secrétaire d'État au Commerce, Amadeu Nunes, a souligné l'importance des pourparlers entre les parties, car ils permettent d'établir des stratégies pour développer des projets dans le pays.

Il a déclaré qu'il y avait une intention de signer un accord dans le secteur de l'industrie et du commerce avec la Turquie, pour créer une Chambre de Commerce entre les deux pays, afin de renforcer la coopération bilatérale.

L'Angola et la Turquie coopèrent dans des secteurs tels que la pêche, la science et la technologie, le pétrole et le gaz, l'industrie et l'agriculture.