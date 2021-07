Cote d'Ivoire: La campagne de vaccination contre le Covid-19 poursuit son cours

La Côte d'Ivoire reste, jusqu'à ce jour, relativement épargnée par la pandémie de Covid-19. Officiellement, elle ne compte que 158 actifs, et le taux de positivité des test PCR se situe sous la barre des 3%, « l'un des taux les plus faibles d'Afrique » indique le gouvernement. Au total, le pays a enregistré un peu plus de 48 000 cas de contaminations et 313 décès. La campagne de vaccination est également en bonne voie et le pays a passé de nouvelles commandes de vaccins.

Au centre de vaccination du quartier de Treichville à Abidjan, le plus grand du pays, la campagne poursuit son cours. « Compte tenu de cette pandémie, je pense qu'il est très important pour tout Ivoirien de venir se faire vacciner, dans leur propre intérêt et dans celui du pays. Parce qu'il faut que le monde avance ».

« C'est un problème mondial, il faut que tout le monde s'y mette pour qu'une fois pour toute, cette maladie soit éradiquée », souligne cet Abidjanais.

Un peu moins de 3% de la population a été vaccinée, c'est peu, mais c'est l'un des rares pays africain à pouvoir, éventuellement, tenir l'objectif d'un dixième de la population vaccinée d'ici au mois de septembre.

Docteur Koné Abidou, responsable de la surveillance des manifestations post-vaccinales, se dit « satisfait ». « C'est vrai que la campagne avait commencé de façon timide, mais avec les différentes stratégies que nous avons mises en place, nous avons constaté que le nombre de vaccinés par jour à extrêmement augmenté et la population a adhéré de plus en plus à la vaccination contre le Covid-19. »

Après avoir reçu un demi-million de doses de vaccin Astra Zeneca Covishield, officiellement en rupture de stock à la mi-mai, la Côte d'Ivoire a reçu un prêt de 100 000 nouvelles doses de la part du Niger à la fin du même mois. En juin, trois nouvelles livraisons ont eu lieu : 100 000 doses du vaccins Pfizer grâce à l'initiative Covax, 100 000 doses du vaccin Sinopharm, don de la Chine, et enfin un autre prêt, de la part du Mali cette fois, 100 000 doses également. Portant le total a un peu plus de 300 000 doses.

Pour garder le rythme, le pays a passé commande à AstraZenaca d'un million de doses de son sérum. Livraison prévue dans le courant du mois de juillet.

Selon les chiffres du gouvernement, 757 123 personnes ont déjà été vaccinées dont 76 603 ont reçu deux doses de vaccins, principalement le personnel de santé, les forces de l'ordre et les enseignants.