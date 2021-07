Madagascar: Premier ministre Christian Ntsay - « Ne me dressez pas contre le président »

Le face-à-face gouvernement-députés a été animé.

Le face-à-face entre l'exécutif et le législatif a pris fin, hier. Pour l'Assemblée nationale, la série des séances question-réponse a continué, hier. En effet, ces séances plénières ont duré deux jours (le 1er et 2 juillet) au CCI-Ivato.

Il y a une similitude entre les questions posées par les députés lors de la première et deuxième journée. Elles ont surtout porté sur l'éducation, l'insécurité, les routes et la santé. Lors de son intervention, le groupe parlementaire TIM, par le biais de Me Hanitra Razafimanantsoa, n'a pas mâché ses mots. Selon cette dernière, « ici ce n'est pas pour faire des procès, notre rôle c'est de contrôler l'exécutif. Si l'opposition apporte des critiques, elle est toujours considérée comme un ennemi. On a l'impression qu'il n'y a pas de Premier ministre. Vous êtes effacé ».

Leçons. Le groupe parlementaire indépendant n'a pas non plus gardé sa langue dans sa poche pour ne citer que « est-ce que nous sommes une Institution ? Est-ce que nous avons nos droits ? Nous n'avons pas de leçons à recevoir ». A l'endroit du gouvernement de souligner « Quel est vraiment votre rôle ? Nous déplorons que ce soit ainsi ». De son côté, le groupe parlementaire IRD n'a pas manqué de louer les actions entreprises par le gouvernement. Il a cité, entre autres, les CSB, les écoles « manara-penitra ». Et de se demander « est-ce que ce ne sont pas des choses nécessaires pour le pays ? ». Une pique, en quelque sorte, à l'endroit des détracteurs du pouvoir.

Démocratie. Face aux critiques et à d'autres propos dont le gouvernement a fait l'objet, de la part de certains députés et groupes parlementaires, le Premier ministre a réagi. « Vous n'allez pas me pousser à me dresser contre le président de la République. Ce n'est pas moi Christian Ntsay qui contrera le président Andry Rajoelina. D'ailleurs, le pays ne va pas en tirer profit. Je suis conscient de ce que je devrais faire. Je n'ai pas de leçons à vous donner. Je respecte le président de la République ». Et d'enchaîner que « nous sommes dans une démocratie ». La preuve, a-t-il dit, vous avez pu poser les questions qui vous intéressent. La journée d'hier au CCI-Ivato a été animée. Malgré tout, chacun a su garder son sang froid.