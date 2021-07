Cote d'Ivoire: Soutenance de thèse de doctorat - Mention très honorable avec félicitations du jury pour Assamoi Séraphin Désiré

« Justice transitionnelle en Côte d'Ivoire : Contribution au processus de recherche de la vérité en période post conflit dans le cadre des commissions vérité et réconciliation ». C'est le thème de la soutenance de doctorat d'Assamoi Séraphin Désiré, le jeudi 1er juillet 2021, à l'Université Félix Houphouët-Boigny, d'Abidjan-Cocody. Il faut noter que la qualité du travail de l'impétrant a été salué par le jury. Qui a accordé la mention très honorable avec félicitations du jury aux travaux de recherches d'Assamoi Séraphin dirigés par le Professeur Lezou Dago Gérard.

En Côte d'Ivoire, le processus de justice transitionnelle enclenché après la crise postélectorale de 2010-2011, semble « inachevé » selon de nombreux observateurs dont le Centre international pour la justice transitionnelle. Pour preuve, la majorité des victimes des crises ont toujours du mal à obtenir réparation.

L'impétrant a indiqué que la justice transitionnelle constitue un ensemble de mesures dont a recours, un régime fraichement installé à la suite d'un conflit armée ou d'une crise. Et ce, pour affronter les violations massives des droits de l'homme. Il s'agit à travers ces mesures de promouvoir la transformation de la société, faciliter la réconciliation et favoriser l'établissement de l'État de droit et de la démocratie.

A la suite de ses recherches, qui met en lumière le cas de la Côte d'Ivoire, Assamoi Séraphin Désiré a formulé des recommandations en plusieurs points. Ces travaux relèvent qu'il faut passer de la réconciliation rhétorique à la réconciliation substantielle. Il faut permettre de ce fait à tous les exilés, réfugiés et prisonniers des crises ivoiriennes de prendre part au processus pour un meilleur aboutissement de la réconciliation et une paix durable.

Pour un succès de la justice transitionnelle, la thèse recommande qu'il faut faire en sorte que les lois relatives aux réparations des victimes et à la réconciliation émanent de l'Assemblée nationale. L'on devrait, a-t-il recommandé, s'accorder sur un socle culturel, idéologique ou philosophique de référence pour favoriser la réconciliation. Dans la mise en œuvre de la justice transitionnelle, l'impétrant dans ses recherches préconise que l'on procède à une décentralisation des audiences foraines. Mais avant, il a recommandé que soit publié les listes des victimes et que l'on ouvre une phase de réclamation.

Dans ses travaux, M. Assamoi préconise que la mise en œuvre des réparations des victimes de guerre devrait se faire sur la base de l'avant-projet de loi validé par les parties prenantes. Mieux, il faudrait, entre autres, définir les méthodes et formes de répartitions collectives, individuelles, symbolique et matérielles ensemble avec les victimes ; prévoir l'organisation des audiences institutionnelles et thématiques ; tenir compte des enjeux et les dilemmes économiques ainsi que de la question du temps dans les différentes formes de réparation.