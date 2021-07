Madagascar: Vie de club de service - Paubert Mahatante élu président du Rotary Toliara

Une figure inspirante. La nouvelle année rotarienne allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 commence avec un nouveau président pour le Rotary Club International de Toliara. Paubert Mahatante Tsimanaoraty, Phd, 40 ans, enseignant- chercheur à l'université de Toliara et très engagé dans le développement de l'économie bleue, est élu président pour cette année.

La passation de collier entre le «Past President » intérimaire, Ndrianja Ramangasalama, doyen du club et le nouveau président Paubert Mahatante Tsimanaoraty, s'est déroulée mercredi dernier. La cérémonie a été également marquée par l'intronisation de deux membres, Salohy Vololondramasy et Yvan Rakotomalala. L'engagement communautaire pour le « servir d'abord », devise du club, est la condition sine qua non d'un futur membre, confirmée par un parrain ou une marraine déjà membre.

« Un club de service a pour objectif d'aider à alléger les difficultés quotidiennes des communautés. Nous ne nous approprions pas le rôle de l'État dans le développement mais nous apportons ce que nous pouvons » explique le gouverneur sortant des clubs Rotary du district 9220, Hugues Emmanuel Andriamifidy dit Doudou, venu spécialement pour la passation de collier à Toliara.

Importants

Le nouveau président du Rotary club de Toliara est un intellectuel et un fervent défenseur des causes du Sud de Madagascar. Il a apporté sa part de briques dans la lutte contre le « Tiomena » ou vent de sable dans l'Androy, étant lui-même originaire de cette région. Ses engagements communautaires avant et depuis son entrée au club de service en 2016 ont été salués publiquement par le gouverneur sortant du district 9220. Les perspectives pour cette année ont été exposées suivant un plan d'action clair.

« Il est entre autres prévu des sensibilisations à l'utilisation des kits solaires car Toliara consomme chaque année près de 24 000 t de charbon issu de 20 000 ha de forêt sèche. La construction de forages et de bassins de stockage d'eau, la contribution dans la mise en place de la ceinture verte, des formations agricoles et des pêcheries durables, outre les distributions de vivres, seront priorisées » détaille Paubert M. Tsimanaoraty. Et d'éclairer sur l'historique du club de Toliara, existant depuis 1959. De même que la signification de la roue rotarienne composée de 24 engrenages. « Ces derniers démontrent que pour servir les communautés il faut s'engager 24h sur 24 » finit le président Paubert.