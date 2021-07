Madagascar: AIPS - Les journalistes sportifs en totale communion !

Manjato R et Tanjona Devaux aux côtés des journalistes de l'Algérie et du Sénégal.

La journée mondiale des journalistes sportifs a été célébrée en visio-conférence hier sous l'égide de l'AIPS. Deux sujets ont été abordés, à savoir l'accès des journalistes sportifs aux sources et les Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

L'Association internationale de la presse sportive (AIPS), le principal organisme professionnel représentant les médias sportifs internationaux, a organisé hier une visio-conférence pour célébrer la journée mondiale des journalistes sportifs. Une centaine de journalistes issus des quatre coins du monde ont pu se rencontrer virtuellement pendant deux heures à travers la plateforme Zoom. Le thème de cette année était : « Il est difficile de respirer. Nous devons protéger notre accès aux sources ».

En parlant de ce sujet, les Jeux Olympiques de Tokyo étaient aussi au centre des discussions. Des grands journalistes sportifs dans le monde ont partagé leur point de vue à l'image de Vincent Amalvy, de Soumitra Bose, de Pier Bergonzi. Puisqu'il s'agit d'une occasion à ne pas rater, les journalistes sportifs de Midi Madagasikara étaient aussi présents à ce grand rendez-vous annuel ô combien important pour la presse sportive. La journée s'est passée dans un état psychologique très particulier, comme le souligne le président de l'AIPS, Gianni Merlo.

Certains journalistes espéraient être désormais sortis du cauchemar de la Covid-19, d'autres vivent encore sous la peur de la contagion. « Le sport continue, essayons d'offrir l'espoir que le pire est passé, mais il n'y a aucune certitude que la tempête soit passée. Pendant ce temps, notre profession souffre, a du mal à respirer comme si elle était touchée par la Covid-19, mais il y a d'autres causes à cette souffrance », a-t-il ajouté.

97 ans d'existence. C'est la raison pour laquelle la grande famille de la presse sportive mondiale a choisi le thème. « Organisateurs, fédérations, clubs nous coupent le souffle, c'est-à-dire l'accès aux sources.

Certaines limitations sont à juste titre dictées par la situation sanitaire, mais d'autres sont le résultat d'un plan précis qui veut nous laisser sur la touche, amorcée uniquement par des communiqués de presse, les profils sociaux des champions, qui sont souvent gérés par des agences de relations publiques, et des rumeurs orchestrées par le pouvoir. Ils veulent aussi réduire le nombre de journalistes présents au stade puis supprimer progressivement les zones mixtes.

C'est pourquoi nous devons réagir, car si nous acceptons les changements en cours, les nouvelles générations auront un avenir sombre et ce n'est pas juste. Le sport est aussi culture, tout comme le journalisme sportif, comme en témoigne le succès de nos AIPS Sport Media Awards. Nous défendrons cette culture et l'avenir d'un sport propre et éducatif », a enchaîné le président.

Le grand rendez-vous des journalistes avec les athlètes sera les Jeux Olympiques dans quelques semaines à Tokyo. Avec la pandémie de Covid-19, la présence des journalistes sera limitée. La plupart des journalistes qui désiraient y aller ne pourront pas y être faute de moyens. Ceux qui ont le pouvoir d'y aller craignent des règles très strictes et des restrictions imposées par le pays hôte.

Un journaliste japonais a pourtant donné espoir à tous ses collègues dans le monde. « On doit rester positif pour faire face à cette situation unique. En termes d'organisation, il y a un manque de communication entre les différents acteurs. Mais une amélioration du dialogue avec les communautés d'organisateurs, le CIO et les journalistes est en vue. J'espère sincèrement que les choses vont s'améliorer. Les membres du comité travaillent dur et font de leur mieux. Soyez tous patients et les JO seront un succès dans notre pays », a-t-il estimé.

L'AIPS a été fondée à Paris le 2 juillet, juste avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 1924. Avec plus de 9 500 membres dans le monde, l'objectif est de renforcer la coopération entre les associations membres dans la défense du sport et de l'intérêt professionnel des membres, de renforcer l'amitié, la solidarité et les intérêts communs entre les journalistes sportifs de toutes les nations, et d'assurer les meilleures conditions de travail possible pour les membres.