Congo-Brazzaville: Secteur informel - Un million de dollars pour appuyer les acteurs

Dans le but d'aider les acteurs du secteur informel à relancer leurs activités perturbées à cause de la pandémie de covid-19, la ministre de l'Economie et du Plan, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas, a lancé le 2 juillet à Brazzaville le projet « Appui au relèvement des activités des petits acteurs socio-économiques post-covid-19. »

S'inscrivant dans le cadre du Plan de travail annuel (PTA), au titre de l'année 2021, signé entre le ministère du Plan et le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), le projet de relèvement post-covid-19 porte sur deux séries d'activités. Il s'agit de la réalisation des études des secteurs porteurs et représentatifs pour actualiser la cartographie du secteur informel, en vue d'une meilleure orientation des petits entrepreneurs d'une part, et de la création d'un fonds roulant de micro-crédits, destinés aux acteurs éligibles d'autre part.

La valorisation des produits forestiers non ligneux et de micro-tourisme dans les zones protégées autour des exploitations forestières fait également partie des activités inscrites dans ledit projet.

« Le Pnud, en étroite collaboration avec les agences du système des Nations unies, les institutions financières internationales et les partenaires au développement, a conduit l'année dernière une évaluation des impacts socio-économiques de la pandémie. Celle-ci a conduit à un plan de réponse chiffré », a indiqué le représentant résident du Pnud au Congo, Maleye Diop.

« C'est dans ce contexte que cette agence onusienne a accordé au Congo 1,5 million de dollars (environ 850 millions FCFA), au titre de la facilité de réponse rapide à la pandémie. En 2021, 1 million de dollars ont été programmés. Les 500.000 dollars restants ont été rephasés pour l'année prochaine », a poursuivi le représentant du Pnud.

Remerciant le Pnud pour son accompagnement, la ministre de l'Economie et du Plan a affirmé que l'appui au relèvement des acteurs du secteur informel ouvre la voie à la stabilisation rapide de leurs moyens de subsistance et à la reprise économique des populations les plus affectées par la crise sanitaire.

Outre l'appui au secteur informel, le PTA prévoit également l'accélération des Objectifs de développement durable, dont la progression a aussi été perturbée par l'avènement de la pandémie. « Depuis l'année dernière, des efforts significatifs ont été faits au niveau des départements de la Sangha et du Kouilou pour un investissement cumulé de 425 millions FCFA, au titre des PTA de 2020 et 2021 », a souligné Maleye Diop.

Pour Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas, le plan de développement pour chaque département du Congo est un cadre programmatique permettant de renforcer le processus de la décentralisation à travers la valorisation des potentialités locales.