Madagascar: Education - Mille soixante-quinze postes d'enseignants à pourvoir

L'État va procéder au recrutement d'un millier d'enseignants qualifiés. Un manière de rehausser le niveau des élèves.

Le ministère de l'Éducation nationale vient d'annoncer un recrutement par voie de concours pour recruter mille soixante quinze enseignants du niveau collège et lycée de la capitale. Il s'agit d'un recrutement d'enseignants qualifiés en tant qu'agents de l'État. Pour les enseignants des collèges publics, cent soixante-dix enseignants sont requis pour les deux disciplines des mathématiques et de la physique chimie. Le diplôme minimum requis est le Bacc+3 dans les deux disciplines.

Cinq cent cinquante-cinq enseignants seront recrutés au niveau des collèges et lycées dans tout le pays pour les disciplines littéraires comme la science de la vie et de la terre, l'art plastique et l'informatique. Pour les sciences économiques, près de trois cent cinquante postes sont à pourvoir pour les lycées. Ces enseignants doivent avoir le niveau Bacc+4 en gestion, économie et en sociologie.

Compétence pédagogique

« Malgré les différents recrutements effectués pour les sortants du CRINFP et de l'ENS ainsi que le recrutement des enseignants du niveau SES, on a constaté que des besoins sont encore à combler au niveau des lycées et collèges. C'est ce qui justifie ce recrutement. Ils seront recrutés pour enseigner dix matières dont la nouvelle matière de la Sciences Économiques et Sociales (SES)», a expliqué Eluidoni Sendralifera, DRH du ministère de l'Éducation nationale. Au niveau de toutes les régions, les candidats devront passer l'examen des dossiers.

Leur candidature sera examinée. Puis ils auront à passer un concours avant le recrutement définitif. Les candidats auront à passer une épreuve écrite et une épreuve orale. Ceux qui vont réussir le concours seront définitivement engagés. Le ministère mise sur l'amélioration des compétences pédagogiques des enseignants qui seront engagés. « Le renforcement de compétence pédagogique sera effectué ainsi que la psycho pédagogie. C'est une formation d'initiation qui va se dérouler. Des formations continues seront octroyées lorsqu'ils vont prendre leur fonction ». explique Noé Albertrand Randriamananjatovo, directeur de l'INFP, chercheur enseignant.