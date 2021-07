Sénégal: Saly-Portudal / Renforcement de capacité des journalistes - Innocence Ntap Ndiaye, dans l'attente d'une vulgarisation et promotion du dialogue social

Madame Innocence Ntap Ndiaye, la présidente du Haut Conseil du Dialogue social, a rappelé hier à Saly-Portudal, devant le Réseau des Journalistes en Dialogue Social, l'essence des missions fixées à son institution. Selon elle, ces missions consistent en un appui aux acteurs, en matière de prévention de gestion et de résolution des conflits sociaux. Par conséquent, elle justifie la tenue de l'atelier de formation et de renforcement des capacités des journalistes en dialogue social, en prévention et en gestion des conflits.

A l'en croire, le Rejdis participe de façon dynamique à l'accomplissement de celles-ci. Les trois jours de formation des journalistes vont être bénéfiques pour eux. Par conséquent, les attentes du Hcds sont de compter sur le Rejdis pour voir ses acteurs jouer un rôle dans la vulgarisation et le renforcement de la promotion du Dialogue social au Sénégal. Tout en persistant sur son point de vue, elle a dit que "La présente session de formation des journalistes en dialogue social, en gestion des crises et en prévention des conflits vient à son heure et trouve toute sa pertinence, dans ce contexte de crise sanitaire et économique aux impacts sociaux considérables, du fait de la Covid19 qui continue encore de bouleverser toutes les habitudes et certitudes à l'échelle mondiale. Les exigences liées à la gestion de cette crise sanitaire ont davantage révélé, s'il en était encore besoin, le rôle fondamental du dialogue social dans un pays, pour faire face aux crises de toutes sortes".

Madame Ndiaye a évoqué dans la foulée le rôle primordial des journalistes dans la lutte contre la Covid 19 et l'information par une promotion de la culture du dialogue. Malgré tout, elle a insisté sur la présence de la Covid-19 dans nos murs et la nécessité d'être regardants et d'observer les gestes barrières. A l'en croire, les effets et les impacts de la pandémie interpellent sur des défis économiques. Les mutations attendues vont en outre provoquer des effets dans le tissu économique en termes de création d'emplois et de relance. Elle a invité à une forte considération du dialogue social dans la prévention et la gestion des crises dans tous les secteurs d'activités. Pour la présidente du Hcds, les journalistes, sont attendus pour contribuer au partage de la bonne information pouvant réduire les effets des tensions sociales, à travers la mission de service public.

A l'en croire, l'information permet aux différents acteurs d'atteindre leurs objectifs stratégiques sur les plans institutionnel, économique, social et environnemental. Pour autant, l'opportunité offerte par le Rejdis est l'occasion pour les journalistes de se renforcer en dialogue social, en gestion des crises et en prévention conflits pour un meilleur exercice de leur mission de service public de l'information et de la communication, face aux nouveaux enjeux socio- économiques.