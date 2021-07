Madagascar: Airtel - ESTI - Un partenariat pour le développement numérique

Désormais, des étudiants de l'Ecole Supérieure des Technologies de l'Information (ESTI) ont la possibilité de devenir des alternants au sein d'Airtel. Un programme d'alternance vient d'être établi entre les deux entités à travers une convention de partenariat pour le développement numérique, conclue hier, entre Eddy Kapuku, Directeur Général d'Airtel Madagascar et Franck Razafindrabe, Directeur Général d'ESTI.

Pour Airtel Madagascar, cette signature réitère son engagement en faveur de l'épanouissement de la communauté des jeunes. L'opérateur leur ouvre, à travers cette initiative, la voie vers de nouvelles opportunités professionnelles.

« Soucieux de l'avenir des jeunes Malagasy, et en même temps de contribuer d'une manière significative au développement de Madagascar à travers le secteur de la télécommunication et du numérique, Airtel participe activement à l'accompagnement des étudiants, futurs cadres du pays. L'objectif est de leur offrir un cadre d'apprentissage de qualité et de les préparer au mieux au monde professionnel », a déclaré Eddy Kapuku.

À part l'accueil des étudiants, ce partenariat s'étend sur une dimension plus vaste pour Airtel Madagascar. L'opérateur participera à l'identification et à la mise en œuvre des projets ou activités favorisant l'accès des populations rurales et défavorisées au numérique. Il s'engagera également dans des actions RSE et de développement local durable par le numérique.

Par ailleurs, Airtel Madagascar apportera son appui au développement et à la mise en œuvre de projets incubateurs par une mise à disposition d'outils informatiques périphériques, d'accès à internet et d'éventuels éléments logistiques. L'opérateur assurera aussi la fourniture d'accès à Internet et de solutions facilitant l'accès des étudiants aux cours à distance.

Il prévoit également l'octroi de bourses d'études aux étudiants méritants de l'ESTI. Cette convention est conforme à l'esprit de l'ESTI qui entend répondre aux besoins croissants des entreprises malgaches en termes de ressources qualifiées. En guise d'engagement dans le cadre de ce partenariat, l'ESTI va entre autres, développer davantage des modules spécifiques de formation dans le domaine du numérique.