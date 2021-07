Afrique de l'Ouest: Résilience aux changements climatiques, à la Covid et aux conflits - Le Fida, la FAO et le PAM appuient le Sénégal et le G5 Sahel

Le G5 Sahel et le Sénégal viennent de lancer un programme de renforcement de la résilience des populations contre les fléaux de la Covid-19, des changements climatiques et des conflits. Un programme cofinancé par le FIDA, la FAO et le PAM.

Afin de soutenir les populations des zones rurales et transfrontalières, les organismes des Nations-unies actives dans les questions de l'agriculture et de l'alimentation ont initié dans les pays du G5 Sahel et au Sénégal un partenariat conjoint pour répondre aux défis du changement climatique, de la Covid-19 et des conflits. Ce programme, dénommé SD3C est financé conjointement par le FIDA, le PAM et la FAO.

Pour la composante Sénégal, le montant du financement est arrêté à la somme de 27 millions de dollars US. Le coût global du projet est 180,4 millions de dollars US sur une période de six ans entre 2021 et 2027. Il sera déroulé en deux phases dans l'ensemble des pays du G5 Sahel et au Sénégal. Il vise à améliorer les capacités de production agricole dans ces pays et dans leurs régions frontalières.

C'est ainsi qu'au Sénégal, la première phase va concerner trois régions qui ont été choisies selon des critères définis en collaboration avec la participation des communautés. « A travers un ciblage raisonné et participatif, un choix diligent et justifié, le programme SD3C intervient dans sa première phase dans les départements de Kanel, (région de Matam), Podor (Saint-Louis) et Goudiry (Tambacounda) avant d'être étendu à d'autres localités dans sa seconde phase», a informé Moussa Baldé.

La réalisation de ce projet vise à renforcer les capacités de production, de transformation et parfois d'écoulement afin de favoriser l'augmentation des revenus des populations en soutenant les exploitations familiales. « L'objectif de développement du programme SD3C est de consolider les moyens d'existence des petits producteurs, en particulier les femmes et les jeunes vivant en zone transfrontalière par l'adoption d'approches de production durable », a noté le ministre de l'Agriculture et de l'économie rurale.

Au Sénégal, 18000 ménages agropastoraux pour un total de 180.000 personnes dont 50% de femmes adultes et 40% de jeunes des deux sexes, seront concernés par le programme. Le représentant du FIDA s'est félicité de la diligence des autorités qui ont mis de la célérité dans le démarrage du programme. « C'est la concrétisation d'une ambition manifestée au cours des négociations d'octobre dernier par les États membres du G5 Sahel, le Sénégal et le FIDA, de voir le démarrage effectif du programme SD3C avant la fin du premier semestre de l'an 2021 », a dit Benoît Thierry qui ajoute que le programme va permettre de « garantir une intégration et une durabilité effective dans la chaine des valeurs »

Partie prenante au programme, la FAO s'impliquera dans la mise en œuvre par une assistance technique et financière au profit des ménages agricoles et pastoraux. Il s'agira, selon son coordonnateur sous régional pour l'Afrique de l'Ouest, Gouantoueu Robert Guei, de faire « des interventions techniques, sociales et financières, à travers les champs écoles agropastoraux, les clubs d'écoute et les associations villageoises d'épargne et de crédit ».