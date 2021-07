Djibouti: Les missionnaires de la Consolata travaillent avec des enfants handicapés pour "promouvoir la dignité et le développement intégral de la personne".

Ali Sabieh — "Après plusieurs années de travail intense, certains enfants handicapés ont été admis à l'école primaire et secondaire. C'est une grande joie pour nous, car avant les enfants handicapés étaient cachés dans des huttes, maintenant ils sont libres et plus confiants. Ils peuvent apprendre à écrire et à lire comme les autres enfants. Leurs familles ont compris le sens de cette école et maintenant aussi le gouvernement, qui veut créer de nouvelles structures à cet effet." C'est ce qu'a déclaré à l'Agence Fides Sœur Dalmazia Colombo, missionnaire de la Consolata, en parlant du projet "Une école pour tous", actif à Djibouti, dédié à l'inclusion et à l'insertion scolaire des enfants et des jeunes handicapés.

Les sœurs sont présentes à Djibouti depuis douze ans : " Nous avons ouvert une mission ici en novembre 2009 pour apporter l'Évangile et être au service des plus pauvres. Actuellement, nous sommes cinq sœurs et nous travaillons dans les domaines de la santé, à l'hôpital local, et de la formation", raconte Sœur Dalmazia. "Dans ce domaine, nous nous occupons de l'école de couture, qui offre aux jeunes filles et aux mères, en plus de programmes spécifiques, des cours d'alphabétisation, pour leur donner la possibilité de se créer un avenir et de maintenir leur famille dans la dignité. Nous collaborons également avec le diocèse pour offrir une formation à ceux qui, pour diverses raisons, n'ont pas pu accéder à l'école publique", poursuit-elle.

À Djibouti, de nombreux enfants handicapés ne peuvent pas aller à l'école : seuls 5 à 10 % d'entre eux suivent des cours réguliers. Le résultat est que pas plus de 5% des adultes handicapés sont capables de lire et d'écrire correctement. " Afin d'aider ces enfants et ces jeunes à avoir une vie la plus sereine possible - explique Sœur Dalmazia - en 2013, dans le diocèse d'Ali Sabieh, nous avons ouvert cet espace éducatif qui a pour objectifs la prise en charge, l'éducation et la réhabilitation d'enfants handicapés ou ayant des besoins particuliers, dans des situations telles que l'épilepsie, la trisomie 21, la paralysie cérébrale et l'autisme ".

Au cours de ces années", dit la missionnaire, "de nombreux enfants handicapés ont été réhabilités dans le centre, et certains d'entre eux sont retournés chez eux, dans leur famille, se réinsérant dans la société". Dans ce contexte, les Sœurs Missionnaires de la Consolata tentent d'impliquer les familles en construisant des réseaux, de sorte que les familles individuelles s'entraident : "Cela recrée cette famille "élargie" qui est l'un des piliers de la société africaine et fonctionne comme une sorte d'"amortisseur social" - explique la religieuse - grâce à laquelle la personne handicapée n'est jamais seule et, même si les parents ou les frères et sœurs ne peuvent plus s'occuper d'elle, elle trouve toujours de l'aide". "Notre objectif est également de transmettre une image différente du handicap, de faire comprendre aux gens que ceux qui vivent avec un handicap sont une ressource et non une honte à cacher", conclut-elle. (ES) (Agence Fides 3/7/2021)