Congo-Brazzaville: Littérature - Médiafrique Editions signe ses deux premiers ouvrages

Fondée en 2017 par l'institut médiAfrique citoyenneté et l'association Nouvel'Art, la maison d'édition congolaise Médiafrique vient d'éditer ses deux premiers ouvrages dont la présentation-dédicace aura lieu le 10 juillet à Brazzaville.

Ces deux premières parutions sont respectivement « Marché Total » et « Pierre Savorgnan de Brazza : totem et tabous ». Le premier est une fiction romanesque rédigée par le sociologue, chroniqueur et metteur en scène, Matondo Kubu Turé. Le second ouvrage est une inspiration du journaliste et universitaire congolais, Julien Lecas Atondi-Monmondjo.

Bien que ce ne soit pas leurs premiers ouvrages, Matondo Kubu Turé et Julien Lecas Atondi-Monmondjo se disent honorés d'ouvrir le bal en tant que les deux premiers écrivains à être publiés par Médiafrique Editions.

La présentation de leurs deux ouvrages aura lieu le 10 juillet prochain à l'école de peinture de Poto-Poto. Cette cérémonie connaîtra une mise en situation des deux auteurs face au public, avant une séance symbolique de dédicace-vente des ouvrages.

Notons que Médiafrique Editions est née de la volonté à vouloir donner naissance à une unité culturelle active et créative sur la scène congolaise. Elle propose trois collections, à savoir : poésie (Atelier Muuntu), fiction (Nouvel'Art) et essais (Palabre ouverte). Aussi, la maison d'édition prévoit de lancer une revue annuelle d'orientation culturelle, ouverte aux créations contemporaines, aux échanges d'idées et à l'imaginaire contemporain.