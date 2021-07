Sénégal: Modification du code pénal et du code de procédure pénale - Macky Sall accusé d'avoir exécuté les ordres de Blair et Sarkozy

L'ancien président de la République française Nicolas Sarkozy et l'ancien Premier ministre anglais Tony Blair sont accusés par le leader de Pastef-Les Patriotes, Ousmane Sonko, d'ingérence dans le processus de modification du Code pénal et du Code de procédure pénale dont le projet de loi a été adopté le 25 juin dernier. Lors d'une déclaration de presse tenue hier, vendredi 2 juillet à Dakar, l'ancien candidat malheureux à la dernière élection présidentielle a indiqué que ces deux personnalités avec l'ancien juge français, Luc Brugrière, ont été reçus à plusieurs au Palais de la République par le président Macky Sall..

Le leader du parti politique Pastef/Les Patriotes en rajoute une couche à la polémique autour du projet de Loi n°10/2021 modifiant la loi n°65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal et celui du n°11/2021 modifiant la loi n°65-61 du 21 juillet 1965 portant Code de procédure pénale adopté par l'Assemblée nationale, vendredi 25 juin dernier, dans le cadre de la nouvelle loi sur le terrorisme.

Lors d'une déclaration de presse qu'il a organisée hier, vendredi 2 juillet à Dakar, l'ancien candidat malheureux sorti troisième avec plus de 15% des suffrages lors de la dernière élection présidentielle de février 2019 a brandi la thèse d'un complot impliquant des personnalités étrangères derrière cette loi.

Citant nommément l'ancien chef de gouvernement anglais, Tony Blair, l'ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy et Jean-Louis Bruguière, un ancien juge français spécialisé dans la lutte antiterroriste, il soutient que les trois personnalités qu'il a d'ailleurs qualifiées de conseillers occultes du président Macky Sall sont à l'origine de la précipitation de l'Exécutif sénégalais à faire voter cette loi qui ne vise qu'à protéger les intérêts de la France au Sénégal.

A l'en croire, ces personnalités auraient séjourné à plusieurs reprises à Dakar entre novembre 2017 et juin 2021 et ont été à chaque fois reçues au Palais de la République par le maitre des lieux. Loin de s'en tenir là, le leader de Pastef a également affirmé que cette loi est un copier coller du Terrorism Act, loi que Tony Blair avait fait adopter en 2006 dans son pays quand il était aux affaires en tant que Premier ministre à la suite des attentats de Londres de 2005 qui avaient fait 52 victimes. «La seule différence qui existe entre les deux textes réside dans le fond et la forme qu'a proposé cette Loi.

Macky Sall, comme il l'a l'habitude de le faire a ajouté des choses que Tony Blair n'osait pas proposer au Parlement Britannique. Je veux dire les délits de droit commun. Je n'ai vu nulle part au monde une telle proposition. L'objectif visé par Macky Sall à travers cette démarche n'est rien d'autre que de se donner les moyens d'anéantir le moment venu toute voie discordante à sa volonté de briguer une troisième candidature », s'est-il empressé de préciser.

Et d'ajouter. «L'autre différence qui réside dans la forme est qu'avant même d'envoyer le projet de Loi sur le Terrorism Act 2006, le gouvernement Britannique a pris le temps d'échanger avec son opposition à travers des correspondances écrites pour recueillir son avis sur ce projet. Et une fois à l'Assemblée nationale, la discussion autour de ce texte s'est poursuivie à travers deux à trois sessions de relecture qui ont permis aux parlementaires d'apporter quelques modifications au texte initial du gouvernement».

Poursuivant son propos, Ousmane Sonko a ainsi tenu à mettre en garde la France en précisant que les ressources naturelles du Sénégal appartiennent au peuple sénégalais et tout accord signé avec l'actuel régime et qui n'est pas dans l'intérêt des Sénégalais sera renégocie en 2024. En effet, selon lui, les raisons de cette collaboration entre le président Sall et ces personnalités se justifient par la convergence de leurs intérêts communs. « Désormais avec cette loi, toute personne qui élève la voix contre les intérêts de la France, des homosexuels, deviendra une cible qu'ils ne vont pas hésiter à ranger dans la catégorie des terroristes. Et, de l'autre coté, la France fermera ses yeux sur la troisième candidature de Macky Sall comme il avait fait en Côte d'Ivoire avec le président Alassane Ouattara.

ALERTE DE MENACES TERRORISTES SUR LE SENEGAL : Sonko recadre le gouvernement

Par ailleurs, le leader de Pastef a profité également de cette rencontre la presse pour se démarquer des alertes sur les menaces terroristes sur le Sénégal de plus en plus évoquées par certaines autorités. Affirmant avec force qu'«il n'y a pas de terroristes au Sénégal », comme l'avaient indiqué les responsables des forces de défense en avril de dernier à l'occasion de la célébration des festivités de l'indépendance, le leader de Pastef accuse ainsi la France de semer les germes de la division entre communautés religieuses du Sénégal, à travers ses agents de renseignements. Ceci sous le regard du régime en place qui cherche à installer un climat de terreur dans le pays pour mieux dérouler son projet funeste de dilapidation des ressources du pays et de troisième candidature. « Tous ces discours sur le terrorisme au Sénégal sont une propagande mensongère destinée à préparer l'opinion. Je vous le dis ici, ils préparent des attentats terroristes sur le sol sénégalais. Et Macky Sall sera le principal responsable», a-t-il accusé avant de lancer : « Je demande à Macky Sall pourquoi il a accepté d'accueillir des prisonniers de Guantanamo, arrêtés par les Américains pour actes terroristes, et où se trouvent ces prisonniers à l'heure actuelle ? ».

HAUT-COMMANDEMENT DE LA GENDARMERIE NATIONALE : Sonko «instruit» le Général Moussa Fall

Lors de sa déclaration de presse, le leader de Pastef est revenu sur l'installation du nouveau haut commandant de la Gendarmerie nationale, le général Moussa Fall. Après avoir salué l'esprit patriotique de son prédécesseur, le général Tine qu'il dit n'avoir connu qu'à travers les médias, le leader de Pastef a invité le nouvel homme fort de la Gendarmerie sénégalaise à suivre son exemple et celui de l'ancien Directeur général de la Police nationale, le commissaire Ousmane Sy. «On félicite le général Moussa Fall pour sa nomination et on prie que Dieu l'assiste dans sa mission. On l'invite à être un républicain, un homme d'honneur et de loyauté non pas vis-à-vis de Macky Sall, mais vis-à-vis du peuple sénégalais. Qu'il sache que s'il doit des galons à Macky Sall, c'est ce peuple qui lui a conféré son statut de gendarme», a-t-il lancé avant d'inviter les forces de défense et de sécurité à refuser qu'on les implique dans des batailles politiciennes.

VERS LA PHASE 2 DU NEMEKUTOUR

Autre question évoquée par Ousmane Sonko lors de cette déclaration de presse est celle relative au financement de sa formation politique, Pastef-Les Patriotes. Tout en révélant que son parti est une des principales cibles de la nouvelle loi pénale, Ousmane Sonko a annoncé le lancement prochain de la deuxième phase de la campagne de levée de fonds pour le financement de leurs activités politiques. Sous ce rapport, il a ainsi tenu à mettre en garde le ministre de l'Intérieur qui avait, selon lui, proféré des menaces allant dans le sens de dissoudre le Pastef. « Nous unissons nos forces à travers nos cotisations pour ne dépendre de personne. Nous ne voulons pas de soutien de lobbies, nous ne voulons pas qu'on nous impose des intérêts particuliers, c'est pourquoi nous avons fait appel à tous les Sénégalais qui partagent les mêmes orientations pour bâtir une force pour l'intérêt du pays. », a-t-il lancé avant de pointer un doigt accusateur à l'endroit du ministre de l'intérieur qui, selon lui, avait proféré des menaces allant dans le sens de dissoudre le Pastef