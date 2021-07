Sénégal: Hommage au défunt SG du ministère de l'économie - L'Ensae baptisée Pierre Ndiaye

L'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse économique a été baptisée Pierre Ndiaye, du nom du regretté Secrétaire général du ministère de l'Economie, du plan et de la coopération qui a occupé ce poste de 2019 jusqu'à son décès, le 23 décembre 2020.

«Cette cérémonie que nous avons voulu sobre à l'image du défunt est une matérialisation de la volonté du Président de la République Macky Sall, d'exprimer la reconnaissance de toute la nation envers l'un de ses plus illustres fils », a dit le ministre de l'Economie, du Plan et de la coopération qui a présidé la cérémonie de dénomination de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse économique Pierre Ndiaye.

«A travers ce geste hautement symbolique, le président de la République offre à l'Administration, un modèle de professionnalisme, de sobriété dans l'excellence et d'humanité», a-t-il ajouté que « Pierre Ndiaye fut un grand commis de l'Etat qui a été l'orfèvre de l'élaboration et du suivi de la mise en œuvre de la politique économique au cours de la dernière décennie au Sénégal ».

Regrettant cette disparition, le ministre Hott d'avouer ceci : «Le Plan Sénégal émergent, qui sert de référence des politiques publiques au Sénégal, reconnu par les partenaires au développement pour sa pertinence, porte son empreinte».

Le défunt fut aussi un des grands artisans du Programme de résilience économique et sociale (Pres) et du Plan d'action prioritaire ajusté et accéléré (Pap 2A). «J'ai toujours pu compter sur Pierre Ndiaye, sur sa disponibilité, son expertise, son leadership au-delà de son domaine de prédilection que ce soit les statistiques, l'économie en général mais également le secteur privé, les réformes, les relations avec les partenaires au développement, les accords sur les partenariats publics privés, Pierre Ndiaye était toujours au rendez-vous», a témoigné son ancien patron. Il a réitéré l'engagement du gouvernement à réaliser le projet de délocalisation de l'Ensae Pierre Ndiaye à Diamniadio, pour offrir aux élèves de meilleures conditions d'études et de logement, et au personnel, un cadre agréable.

Comme leur parrain a su toujours le faire, Amadou Hott invite les étudiants de l'Ensae à cultiver des vertus cardinales qui fondent et valorisent notre société, à savoir : la discipline, la ponctualité, la rigueur dans la générosité, l'intégrité, la persévérance mais aussi et surtout l'humilité. « C'est uniquement dans ces conditions que vous pourriez contribuer au rayonnement international de l'Ensae Pierre Ndiaye, établissement à vocation régionale, membre fondateur du Réseau des écoles de statistique africaines (Resa) et accueillant une quinzaine de nationalités d'Afrique subsaharienne », dira M. Hott.