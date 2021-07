Ile Maurice: Escroquerie en Angleterre - Norga Anodin meurt avant la fin du procès

Elle ne verra pas la fin du procès qu'elle a engagé contre quatre de ses compatriotes pour escroquerie en Angleterre. Marie Norga Anodin, âgée de 85 ans, est décédée mardi dernier au domicile de son fils, Laval Nallacoutty, à Beau-Vallon. Cela fait des années que l'octogénaire alléguait s'être fait dépouiller de ses biens et tentait d'obtenir réparation.

Cette affaire d'escroquerie, qui gravite autour de biens immobiliers et de fortes sommes d'argent, avait été portée devant la justice en septembre 2016. Elle avait été appelée devant la cour de Snaresbrook en février de l'année dernière et le fils de Marie Norga Anodin avait fait le déplacement pour témoigner. Mais après deux mois, le procès a été interrompu à cause de la pandémie.

Pour rappel, Marie Norga Anodin affirmait qu'elle avait été dépouillée de tous ses biens. Sa maison, située à Forest Gate à Londres, avait été vendue à deux reprises et £ 60 000 (Rs 3,5 millions environ) avaient disparu de son compte. Lorsque la victime présumée s'est rendue compte de la situation, il ne lui restait que £ 8,90. Selon sa version des faits, tout a été orchestré par un couple de Mauriciens qu'elle avait hébergé chez elle. A cette époque, sa carte bancaire était en possession d'un certain Jason Mareemootoo et Marie Norga Anodin croyait, elle, que cet homme était son neveu. L'affaire avait été rapportée à la police anglaise. Deux autres Mauriciens sont aussi impliqués. Ainsi, Marie Dorothee, Yiliana Hengary, Andre Vincatassin et Sandeeren Mareemootoo sont les accusés dans cette affaire.

Selon l'enquête policière, £ 42 000 avaient été dépensées sur des sites de paris en ligne alors que la somme de £ 584 a été utilisée pour l'achat de vêtements de marque. Pour leur défense, les quatre accusés ont affirmé qu'ils s'occupaient de la dame. Par ailleurs, Laval Nallacoutty avait aussi consigné une déposition pour séquestration de sa mère par les quatre accusés au CCID.